Paige Spiranac: Η σέξι influencer είναι… single - Γιατί προτιμά τους Βρετανούς άντρες;

Η Rachel Stuhlmann αγαπά το τένις και χρησιμοποιεί το Instagram για να «προωθήσει το άθλημα». Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Jam Press, η 30χρονη λέει πως «σέβεται από που έχει κάνει η Paige για το γκολφ τόσο πολύ. Έχουμε παρόμοιες ιστορίες».

Όπως και η Spirinac, η 30χρονη από το Μισούρι των ΗΠΑ έπαιζε στο κολέγιο και έχει φιλοξενηθεί στο Maxim. Και οι δύο χρησιμοποιούν το άθλημά τους για τις σέξι πόζες τους στα social media.

«Σκέφτηκα: Θέλω να βγάζω φωτογραφίες και να δείξω ότι το τένις είναι κουλ και μπορεί να είναι καυτό και διασκεδαστικό», λέει η Stuhlmann, με τους 191.000 Instagram followers.

Η 30χρονη είναι single και λέει πως θα σκεφτόταν να βγει ραντεβού με έναν Βρετανό. «Έχω γνωρίσει ορισμένους Βρετανούς στην περιοδεία και είναι τόσο καλοί και γοητευτικοί. Λατρεύω την προφορά. Με κάνει να λιώνω».

Της αρέσει επίσης να ακούει NSYNC και να βλέπει ταινίες στο σπίτι.

