Πωλήθηκαν σε δημοπρασία οι παρτιτούρες του τραγουδιού «We Are The World»

Οι αυθεντικές νότες του τραγουδιού «We Are The World» με μηνύματα από παγκόσμιους αστέρες άλλαξαν χέρια με ένα «τσουχτερό» τίμημα, όπως και άλλα πολύτιμα αντικείμενα του αείμνηστου τραγουδιστή της κάντρι, Κένι Ρότζερς που πωλήθηκαν σε δημοπρασία.

Ρούχα, πρωτότυπες φωτογραφίες, μουσικά τρόπαια, ακόμη και δύο αυτοκίνητα από το ίδρυμα που διαχειρίζεται την περιουσία του θρύλου της κάντρι «βγήκαν στο σφυρί» μαζί με τις πρωτότυπες παρτιτούρες του για την παγκόσμια επιτυχία «We Are The World».