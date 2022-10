Η Sugarfree παρουσίασε την Work It Out Collection για τη φετινή σεζό

Σε ένα ανατρεπτικό και κονσεπτικό fashion event, η Sugarfree παρουσίασε στο Loft4 Boutique Health Club, στο Μετς, τη συλλογή AW22-23 Work it Out, η οποία φέτος εμπλουτίζεται με ακόμα περισσότερα σχέδια, χρώματα και στυλ αναδεικνύοντας το brand πρωτοπόρο στον τομέα του stylish activewear.

Η Sugarfree, αφουγκραζόμενη τις ανάγκες και τους ρυθμούς της σύγχρονης γυναίκας στην καθημερινότητά της, παρουσιάζει επιλογές που μπορούν να φορεθούν τόσο εντός όσο και εκτός του γυμναστηρίου, οι οποίες εντυπωσιάζουν με τα fashion forward κοψίματα και τις skinny strap λεπτομέρειες. Η χρωματική παλέτα που κυριαρχεί σε αυτή τη συλλογή είναι το μάνγκο, το τιρκουάζ, το έντονο πράσινο και η μέντα, σε συνδυασμό με το all time classic μαύρο χρώμα.

Καλεσμένες στο athleisure event ήταν αγαπημένες φίλες του brand, Influencers, αθλήτριες καθώς και γνωστές YouTubers και TikTokers από τον digital κόσμο των social media. Όλες είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν από κοντά τη νέα συλλογή και να γνωρίσουν τα new entries του brand, The Satin Touch και 2nd Skin, δύο νέα υφάσματα με απαλή αίσθηση και τέλεια εφαρμογή.

Στα highlights της εκδήλωσης ανήκει η φωτογράφιση των καλεσμένων με γυμναστηριακά props από την Ιωάννα Χατζηανδρέου στο φουτουριστικό και fashion forward Instagram Room που είχε δημιουργηθεί από τη Sugarfree.

H Work It Out Collection ξεχωρίζει για το mix and match στυλ και τα statement κομμάτια, όπως ένα φωτεινό τιρκουάζ μπλέιζερ κοστούμι ή ένα λευκό oversized μπουφάν σε ύφασμα scuba. Φυσικά, ιδανική επιλογή για κάθε είδους fitness δραστηριότητα αλλά και street style εμφανίσεις αποτελούν τα leggings, τα crop tops, τα sporty T-shirts, τα sweatshirts και τα σορτς από hi-tech υλικά. Τα βλέμματα όλων κέρδισαν, επίσης, οι super soft βελούδινες φόρμες, με loose παντελόνια, συνδυασμένες με oversized jacket με κουκούλα, που αποτελούν και το σήμα κατατεθέν του brand στην πολύχρονη πορεία του.

ONLINE SHOP: www.sugarfreeshops.com | IG: @sugarfreeshops