Άλλη μια σταρ γιόρτασε γενέθλια λίγο πριν υποδεχθεί το 2017! (φωτό)

Νιώθει τυχερή κι εύχεται στον εαυτό της και όχι μόνο… “Χρόνια Πολλά”!

Η Κάλι Μινόγκ είναι μια από τις πιο αγαπημένες τραγουδίστριες παγκοσμίως και κάθε χρονιά που περνάει και είναι υγιής αισθάνεται ευγνωμοσύνη!

Άλλωστε όλοι θυμόμαστε τη μάχη που είχε δώσει με τον καρκίνο, από την οποία βγήκε νικήτρια!

Η 48χρονη σταρ είχε λοιπόν δεν είχε η ίδια γενέθλια, αλλά ένας από τους πιο αγαπημένους της δίσκους με τον τίτλο “I should be so lucky”, ο οποίος κυκλοφόρησε το 1988 και μόλις ενηλικιώθηκε κι έγινε 18 χρονών!

Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram πόσταρε ένα κολάζ από τα εξώφυλλα του δίσκου!