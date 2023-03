Γιώργος Γερολυμάτος: Kινδύνευσα να πεθάνω!

Ο Γιώργος Γερολυμάτος έχει καταφέρει να κάνει πολλά όνειρά του πραγματικότητα. To outsider του «Dancing with the Stars II» μπορεί να μην τα πηγαίνει καλά με το χορό θεωρείται όμως πλέον ένα από τα φαβορί, αφού κέρδισε την αγάπη του κόσμου. Ο τραγουδιστής σε συνέντευξή του αποκάλυψε μία περιπέτεια που είχε και παρολίγον να του στοιχίσει τη ζωή.

Έχει αδυναμία στα αεροπλάνα και γι’ αυτό τον λόγο αποφάσισε να μάθει πρώτος απ’ όλους-όπως δήλωσε- πως τα πιλοτάρουν. «Δεν έχω κινδυνέψει ποτέ από δικό μου λάθος γιατί ποτέ δεν παρέκλινα των οδηγιών και δεν πέταξα ποτέ με άσχημο καιρό. Μου έχει συμβεί , βέβαια , να ζήσω μια δύσκολη στιγμή σε αεροπλάνο. Επέστρεφα από την Αυστραλία και κάναμε αναγκαστική προσγείωση. Σοκαρίστηκα. Πέσαμε σε μια καταιγίδα πάνω από τον Ινδικό Ωκεανό και το τζάμπο άρχισε να χτυπιέται. Άναψαν τα φώτα, οι έξοδοι κινδύνου, έπεσαν οι μάσκες, δεν έμεινε τίποτα όρθιο. Άρχισε να χάνει απότομα ύψος, τραντάζονταν μέσα στη νύχτα και γύρω μας έπεφταν αστραπές. Ήταν απίστευτο θρίλερ. Οι σφυγμοί της καρδιάς μου έφτασαν τους 200», απάντησε γελώντας, αφού το περιστατικό αυτό ανήκει πια στο παρελθόν.

