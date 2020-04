Europe Shine A Light: Η φετινή εκδήλωση αντί της Eurovision 2020

Την προβολή μιας εναλλακτικής εκπομπής ανακοίνωσε πριν από λίγη ώρα η EBU, στη θέση του φετινού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, ο οποίος ακυρώθηκε λόγω κορωνοϊού.

Το νέο πρόγραμμα αναμένεται να μεταδοθεί στις 16 Μαΐου (στις 22:00 ώρα Ελλάδας) από το κανάλι της Eurovision στο Youtube και θα περιλαμβάνει τους καλλιτέχνες και τις συμμετοχές που είχαν επιλεγεί για τον φετινό 65ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision. Σύμφωνα με ανακοίνωση από την επίσημη ιστοσελίδα της Eurovision, ο φετινός τελικός θα ονομαστεί «Europe Shine A Light» και σκοπός θα είναι να ενωθεί όλη η Ευρώπη για δύο ώρες στο ίδιο «σημείο», μέσα από τον υπολογιστή, την ώρα που όλοι «Μένουμε Σπίτι».

Δεν θα προκύψει νικητής, καθώς ο διαγωνισμός δεν θα έχει ανταγωνιστικό χαρακτήρα, ενώ θα ακουστούν συνολικά 41 τραγούδια και θα υπάρξουν πολλές εκπλήξεις με αγαπημένους τραγουδιστές προηγούμενων ετών, που θα εμφανιστούν σε live μετάδοση από το σπίτι τους.

