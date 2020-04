Netflix - La Casa de Papel: Επιστρέφει σε λίγες ώρες!

Λίγες ώρες απομένουν για την πρεμιέρα του τέταρτου μέρους του La casa de papel, μιας από τις πιο δημοφιλείς σειρές του Netflix και στη χώρα μας.

H συμμορία επιστρέφει στις 3 Απριλίου και συγκεκριμένα ο νέος κύκλος θα ανέβει στην πλατφόρμα ώρα 10 το πρωί για την Ελλάδα.

Ο επίσημος λογαριασμός της σειράς La Casa De Papel, δημοσίευσε στα social media, τους τίτλους των επεισοδίων της τέταρτης σεζόν.

Aκολουθούν οι τίτλοι στα αγγλικά:

Επεισόδιο 1 : Game Over

Επεισόδιο 2 : Berlin’s Wedding

Επεισόδιο 3 : Anatomy Lesson

Επεισόδιο 4 : Pasodoble

Επεισόδιο 5 : 5 minutes earlier

Επεισόδιο 6 : TKO

Επεισόδιο 7 : Strike the tent

Επεισόδιο 8 : The Paris Plan