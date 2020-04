ALPHA Box Office: Ξένες ταινίες για όλα τα γούστα!

Με τις συνθήκες να απαιτούν να μείνουμε σπίτι και τον καιρό να μην διευκολύνει και τόσο αυτή μας την υποχρέωση, χρειαζόμαστε όλο και περισσότερες αφορμές να μας κρατήσουν μέσα. H θέληση είναι δυνατή, αλλά και μια τηλεόραση που προβάλλει ξένες ταινίες γεμάτες γέλιο, περιπέτεια, συγκινήσεις και έρωτα, σου δίνει πολλούς παραπάνω λόγους να απολαύσεις τον τόσο στρατηγικά τοποθετημένο καναπέ απέναντι στην οθόνη.

Συντονίσου στον Alpha. Μαζί, μένουμε σπίτι.

Ακολουθεί το πρόγραμμα των ξένων ταινιών που θα προβάλει ο Alpha για την εβδομάδα 23 – 30 Απριλίου.

ΠΕΜΠΤΗ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 22.00

ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΙΑΣ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑΣ

(THE PRINCESS DIARIES)

Κατάλληλο για άνω των 8 ετών

Ρομαντική κομεντί αμερικανικής παραγωγής 2001

Σκηνοθεσία: Γκάρυ Μάρσαλ

Σενάριο: Τζίνα Γουέντκος (βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Μεγκ Κάμποτ)

Ηθοποιοί: Αν Χάθαγουεϊ, Τζούλι Άντριους, Χέκτορ Ελιζόντο, Χίδερ Ματαράτζο, Μάντυ Μουρ, Ρόμπερτ Ζβάρτσμαν

Διάρκεια: 105 λεπτά

Η ήσυχη ζωή της Μία Θερμόπολις, μιας συνηθισμένης και μάλλον ντροπαλής δεκαεξάχρονης μαθήτριας, που ζει με τη μητέρα της και την αγαπημένη της γάτα, αναστατώνεται όταν μαθαίνει έκπληκτη ότι στην πραγματικότητα είναι… πριγκίπισσα και μάλιστα διάδοχος του θρόνου στο μικρό και απόμακρο ευρωπαϊκό κρατίδιο της Γενοβίας! Παρά την αρχική της αντίδραση σε αυτή την αποκάλυψη από την εν πολλοίς άγνωστη στην ίδια γιαγιά της, βασίλισσα Κλαρίς Ρενάλντι, η Μία δεν έχει πολύ χρόνο να το σκεφτεί. Πρέπει σύντομα να εκπαιδευτεί στα νέα της βασιλικά καθήκοντα, να αποκτήσει νέους τρόπους και νέες συνήθειες. Κάτι, που όμως θα αποδειχθεί πολύ δύσκολο έως ακατόρθωτο, αφού το ελεύθερο και ανεξάρτητο πνεύμα της δεν μπορεί να μπει σε καλούπια, ακόμα και αν αυτά είναι… βασιλικά! Η βασίλισσα Κλαρίς, ωστόσο, είναι αποφασισμένη να την πείσει με κάθε τρόπο…

Το κινηματογραφικό ντεμπούτο της Αν Χάθαγουεϊ, σε έναν ρόλο εντυπωσιακής μεταμόρφωσης, από τον σκηνοθέτη του «Pretty Woman» και του «Η Νύφη το ‘σκασε».

Η ταινία σηματοδοτεί επίσης την θριαμβευτική επιστροφή στη μεγάλη οθόνη της Τζούλι Άντριους («Μαίρη Πόππινς», «Η Μελωδία της Ευτυχίας») μετά από αρκετά χρόνια απουσίας.

Μεγάλη εισπρακτική επιτυχία, που αγαπήθηκε από το κοινό και οδήγησε στη παραγωγή του ομώνυμου σίκουελ. Η διάσημη αλλαγή εμφάνισης (makeover) της Αν Χάθαγουεϊ για τις ανάγκες του ρόλου της, θεωρείται από τις πιο εντυπωσιακές στην ιστορία του είδους της κομεντί.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 22.00

ΚΩΔΙΚΟΣ: ΠΙΠΙΛΑ

(THE PACIFIER)

Κατάλληλο για άνω των 8 ετών

Κωμωδία αμερικανικής παραγωγής 2005

Σκηνοθεσία: Άνταμ Σάνκμαν

Σενάριο: Τόμας Λένον, Ρόμπερτ Μπεν Γκάραντ

Ηθοποιοί: Βιν Ντίζελ, Λόρεν Γκράχαμ, Φέιθ Φορντ, Μπρίτανι Σνόου, Μαξ Θιερό, Κάρολ Κέιν, Μπραντ Γκέρετ

Διάρκεια: 86 λεπτά

Έπειτα από τόσες διακρίσεις στις Ειδικές Δυνάμεις, τις πολεμικές τέχνες και τις επικίνδυνες αποστολές, ο Σέιν Βόλφε, το μόνο που δεν θα περίμενε στην καριέρα του θα ήταν να προαχθεί από ετοιμοπόλεμο κομάντο σε… μπέιμπι-σίτερ! Διότι η νέα αποστολή που του έχει ανατεθεί από τις μυστικές υπηρεσίες είναι ακριβώς αυτή: να προστατέψει τα πέντε παιδιά ενός επιστήμονα από τα απειλητικά σχέδια κακοποιών, που έχουν βάλει στο μάτι ένα απόρρητο κυβερνητικό σχέδιο. Σύντομα, όμως, αποδεικνύεται ότι αν κάποιος χρειάζεται προστασία μέσα στο σπίτι, είναι μάλλον ο ίδιος, αφού το να ξέρει κανείς πώς να αλλάζει τις πάνες, πώς να οργανώνει σωστά τη σχολική τσάντα και τις κασετίνες με τα μολύβια, ποια είναι η ιδανική θερμοκρασία για το γάλα και πότε πρέπει να βάλει πιπίλα στο μωρό, δεν απέχει πολύ από μια… ειδική αποστολή για λίγους!

Διασκεδαστική κωμωδία, όπου ο σκληροτράχηλος Βιν Ντίζελ προσπαθεί αυτή τη φορά να τα βγάλει πέρα σε ένα πεδίο μάχης με… πάνες και πιπίλες! Ένα πρωτότυπο εγχειρίδιο για νεοσύλλεκτους… γονείς, που σημείωσε μεγάλη εισπρακτική επιτυχία.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 24.00

ΟΙ ΠΕΙΡΑΤΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗΣ: ΤΟ ΣΕΝΤΟΥΚΙ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΥ

(PIRATES OF THE CARIBBEAN: DEAD MAN’S CHEST)

Κατάλληλο για άνω των 8 ετών

Περιπέτεια φαντασίας αμερικανικής παραγωγής 2006

Σκηνοθεσία: Γκορ Βερμπίνσκι

Σενάριο: Τεντ Έλιοτ, Τέρι Ρόζιο

Παίζουν: Τζόνι Ντεπ, Ορλάντο Μπλουμ, Κίρα Νάιτλι, Στέλαν Σκάρσγκαρντ, Τζέφρι Ρας, Τζόναθαν Πράις

Διάρκεια: 136 λεπτά

Ο Τζακ Σπάροου ανοίγει πανιά με το στοιχειωμένο πλοίο "Ιπτάμενος Ολλανδός", χωρίς να υποψιάζεται τι τον περιμένει. Όταν όμως ανακαλύπτει ότι έχει εκκρεμότητες με το φάντασμα του πρώην καπετάνιου του πλοίου, Ντέιβι Τζόουνς, τόσο τα σχέδια του αρχιπειρατή, όσο και τα πλάνα του Γουίλ και της Ελίζαμπεθ που ετοιμάζονται για γάμο, ανατρέπονται ριζικά. Κανείς, ωστόσο, δεν είναι έτοιμος για αυτό που πρόκειται να ακολουθήσει. Αν καταφέρουν να ξεφύγουν από τα θαλάσσια τέρατα που θα βρεθούν στο δρόμο τους, τους εχθρικούς ιθαγενείς ή τη μυστηριώδη και γοητευτική μάντισσα Τία, πρέπει να δουν πώς θα αντιμετωπίσουν την εμμονή του "κυνηγού πειρατών" λόρδου Μπέκετ να αποκτήσει το ξακουστό «Σεντούκι του Νεκρού»! Ο θρύλος λέει ότι ο κάτοχός του μπορεί να εξουσιάζει το φάντασμα του Τζόουνς και να το στρέφει κάθε φορά εναντίον των εχθρών του. Αλίμονο, λοιπόν, στον Τζακ Σπάροου και την ομάδα του αν δε προλάβουν να εμποδίσουν τον λόρδο Μπέκετ να πραγματοποιήσει το στόχο του…

Η επική περιπέτεια φαντασίας «Οι πειρατές της Καραϊβικής: Το σεντούκι του νεκρού» έρχεται στον μαγικό απόηχο της πρώτης ταινίας «Οι πειρατές της Καραϊβικής: Η κατάρα του Μαύρου Μαργαριταριού», για να σκορπίσει ακόμα μεγαλύτερες δόσεις εξωτικής περιπέτειας, πρωτότυπης φαντασίας, ακραίων καταστάσεων ανάμικτων με χιούμορ και διάθεση ανατρεπτική. Καταρρίπτοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ εισπράξεων, κέρδισε επάξια το Όσκαρ στη κατηγορία των ειδικών εφέ, καθώς και πλήθος άλλων διακρίσεων διεθνώς!

ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 21.50

ΚΑΠΟΤΕ ΣΤΗ ΡΩΜΗ

(WHEN IN ROME)

Κατάλληλο για άνω των 8 ετών

Ρομαντική κομεντί αμερικανικής παραγωγής 2010

Σκηνοθεσία: Μαρκ Στίβεν Τζόνσον

Σενάριο: Ντέιβιντ Ντάιαμοντ, Ντέιβιντ Βάισμαν

Ηθοποιοί: Κρίστεν Μπελ, Τζος Ντιουχάμελ, Αντζέλικα Χιούστον, Ντάνι ΝτεΒίτο

Διάρκεια: 81 λεπτά

Η Μπεθ, μια νεαρή φιλόδοξη Νεοϋορκέζα επισκέπτεται τη Ρώμη για μια σύντομη διαμονή. Καθώς όμως δεν πιστεύει σε ρομάντζα και ροζ παραμυθένιους έρωτες, αντιμετωπίζει μάλλον κοροϊδευτικά τα «μαγικά» κέρματα που συνηθίζουν να πετάνε οι ερωτευμένοι στο Σιντριβάνι της Αγάπης. Όταν όμως αρχίζει να προσελκύει αναπάντεχα ένα πλήθος παράξενων… μνηστήρων, η Μπεθ θα πρέπει μάλλον να το ξανασκεφτεί. Η πολιορκία που δέχεται από

έναν μεγιστάνα της βιομηχανίας τροφίμων, έναν πλανόδιο μάγο, έναν παθιασμένο ζωγράφο, αλλά και ένα μοντέλο, δεν μπορούν, αν μη τι άλλο, να την αφήσουν αδιάφορη. Τα πράγματα όμως μπερδεύονται ακόμα περισσότερο, όταν εμφανιστεί στο δρόμο της και ένας πολύ γοητευτικός ρεπόρτερ, που την φλερτάρει κι αυτός με το ίδιο πάθος. Τελικά, ποιος απ’ όλους αυτούς πιστεύει και εννοεί αυτά που της λέει;

ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 23.40

PRINCE OF PERSIA: THE SANDS OF TIME

Κατάλληλο για άνω των 8 ετών

Περιπέτεια φαντασίας αμερικανικής παραγωγής 2010

Σκηνοθεσία: Μάικ Νιούελ

Σενάριο: Μπόαζ Γιάκιν, Νταγκ Μίρο

Ηθοποιοί: Τζέικ Τζίλενχαλ, Τζέμα Άρτερτον, Μπεν Κίνγκσλεϊ, Άλφρεντ Μολίνα

Διάρκεια: 104 λεπτά

Στα βάθη της μυθικής Περσίας, ο πρίγκιπας Ντάσταν θα αναγκαστεί να ενώσει τις δυνάμεις του -παρά τη θέληση του- με τη μυστηριώδη πριγκίπισσα Ταμίνα ενάντια στις δυνάμεις του σκότους. Μαζί πρέπει να προστατέψουν ένα αρχαίο στιλέτο που έχει την ιδιότητα να απελευθερώνει την Άμμο του Χρόνου, ένα δώρο από τους θεούς που μπορεί να αναστρέψει τον χρόνο και να επιτρέψει σε όποιον το έχει στην κατοχή του να γίνει ο κυρίαρχος του κόσμου!

Φαντασμαγορική περιπέτεια από το χρυσή ομάδα της Walt Disney και τον παραγωγό Tζέρι Μπρουκχάιμερ, βασισμένη στο ομώνυμο δημοφιλές video game.

ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 21.50

ROGUE ONE: A STAR WARS STORY

Kατάλληλο για άνω των 12 ετών

Περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας αμερικανικής παραγωγής 2016

Σκηνοθεσία: Γκάρεθ Έντουαρντς

Σενάριο: Κρις Βέιτς, Τόνυ Γκιλρόι (βασισμένο σε χαρακτήρες του Τζορτζ Λούκας)

Ηθοποιοί: Φελίσιτι Τζόουνς, Ντιέγκο Λούνα, Μπεν Μέντελσον, Ντόνι Γεν, Μαντς Μίκελσεν, Άλαν Τέντικ, Ζιάνγκ Βεν, Φόρεστ Γουίτακερ

Διάρκεια: 121 λεπτά

Η Γαλαξιακή Αυτοκρατορία έχει πια επιβάλλει την εξουσία της σε όλους τους πλανήτες, που ένας ένας παρέδωσαν γη και ύδωρ στους κατακτητές. Το μόνο που απομένει για τη διασφάλιση της υπακοής τους είναι η κατασκευή ενός υπερσταθμού, που θα ελέγχει την νέα τάξη πραγμάτων. Το σχέδιο κατασκευής του Death Star, ενός τεχνητού πλανήτη-υπερόπλου που θα στεγάσει όλα τα κέντρα εξουσίας, παρακολούθησης και επιβολής ποινών, φαίνεται να είναι η λύση στο πρόβλημα. Αν και η Αντίσταση ετοιμάζεται να αναλάβει δράση, οι πιθανότητες επιτυχίας δεν είναι με το μέρος τους. Η μόνη που ίσως μπορεί να το αλλάξει αυτό, φαίνεται να είναι η Τζιν Έρσο, η κόρη του επιστήμονα πίσω από τον σχεδιασμό του επικίνδυνου πλανητικού κέντρου…

Πρώτο μέρος της ανεξάρτητης σειράς ταινιών κάτω από τον τίτλο-ομπρέλα «A STAR WARS STORY», που πιάνει το νήμα του μύθου και των χαρακτήρων της θρυλικής saga από την αρχή της ιστορίας τους. Ανάμεσα στις 50 ταινίες όλων των εποχών που έσπασε το φράγμα του 1 δισεκατομμυρίου σε εισπράξεις. Δράση, χιούμορ και ανατροπές σε γερές δόσεις που εκτός από τους fans, κέρδισαν τις εντυπώσεις των κριτικών και του κοινού. Υπήρξε υποψήφια για 2 Όσκαρ® στις κατηγορίες των Ειδικών Εφέ και Ήχου, ανάμεσα σε πλήθος υποψηφιοτήτων σε πολλές κινηματογραφικές διοργανώσεις.

ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 22.00

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ

(THE THREE MUSKETEERS)

Kατάλληλο για άνω των 12 ετών

Περιπέτεια εποχής αμερικανικής, αγγλικής και αυστριακής συμπαραγωγής 1993

Σκηνοθεσία: Στίβεν Χέρεκ

Σενάριο: Ντέιβιντ Λόφερι (βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Αλέξανδρου Δουμά)

Ηθοποιοί: Τσάρλι Σιν, Κίφερ Σάδερλαντ, Κρις Ο΄Ντόνελ, Όλιβερ Πλατ, Τιμ Κέρυ, Ρεμπέκα Ντε Μορνέ

Διάρκεια: 97 λεπτά

Προκειμένου να συμμαχήσει με την εχθρική Αγγλία, ο γάλλος κόμης Λα Ροσφόρ – δεξί χέρι του Καρδινάλιου Ρισελιέ- προωθεί τα σκοτεινά του σχέδια μέσω της μυστηριώδους Μιλαίδη Ντε Γουίντερ. Στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώνει τη διάλυση του σώματος των σωματοφυλάκων του Βασιλιά. Τρεις από αυτούς όμως, αρνούνται πεισματικά να παραδώσουν τα ξίφη τους: ο ριψοκίνδυνος Άθως, ο τολμηρός ζενπρεμιέ, Πόρθος και ο συναισθηματικός ιερέας, Άραμις. Κάτω από το σύνθημα «Ένας για όλους και όλοι για έναν» οι τρεις τους θα ενώσουν το μυαλό και τις δυνάμεις τους για να ανατρέψουν τα μοχθηρά σχέδια του Ρισελιέ. Σύντομα, όμως θα προστεθεί στην παρέα τους και ένας τέταρτος: o επίδοξος σωματοφύλακας, Ντ’ Αρτανιάν, που έρχεται από τη φτωχική επαρχία με όνειρο να μπει στην ένδοξη ομάδα για να υπερασπιστεί τον βασιλιά και τη χώρα. Όλα αυτά όμως, χωρίς να ξέρει ακριβώς πού έρχεται να μπλέξει.…

Βασισμένο ελαφρώς στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Αλέξανδρου Δουμά, η ταινία της Disney αφήνει την ιστορία να ακολουθήσει μια δική της τροχιά με γερές δόσεις περιπέτειας, ηρωισμού, ρομάντζου, αλλά και χιούμορ. Το υπέροχο soundtrack συμβάλλει σε μια από τις πιο ανεξίτηλες εκδοχές της διάσημης ιστορίας.

ΤΡΙΤΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 22.00

CRIMSON TIDE

Kατάλληλο για άνω των 12 ετών

Ταινία δράσης αμερικανικής παραγωγής 1995

Σκηνοθεσία: Τόνι Σκοτ

Σενάριο: Μάικλ Σίφερ, Ρίτσαρντ Χένρικ

Ηθοποιοί: Ντένζελ Ουάσινγκτον, Τζιν Χάκμαν, Ματ Κρέιβεν, Βίγκο Μόρτενσεν, Τζέιμς Γκαντολφίνι

Διάρκεια: 107 λεπτά

Όταν στο κοντινό μέλλον κάποιοι Ρώσοι εθνικιστές παίρνουν τον έλεγχο μιας πυρηνικής βάσης στη Ρωσία, η αμερικανική κυβέρνηση, ανήσυχη, αποφασίζει να στείλει το πυρηνικό υποβρύχιο «Αλαμπάμα» στη περιοχή. Αποστολή του είναι να παρακολουθεί τις εξελίξεις, αλλά και να επέμβει με τα πυρηνικά του όπλα αν χρειαστεί. Όταν κάποια στιγμή, όμως, το υποβρύχιο δεχτεί επίθεση, ο πλοίαρχος Ράμσεϊ θα έρθει σε ρήξη με τον αξιωματικό Χάντερ, αφού δεν συμφωνούν στο αν πρέπει να απαντήσουν στο χτύπημα ή όχι. Σύντομα, η ρήξη θα οδηγήσει σε μια αναμέτρηση «γιγάντων», αλλά και μια ανταρσία με απρόβλεπτες εξελίξεις…

«Πατώντας» σε πραγματικό γεγονός που έλαβε χώρα την περίοδο της «Κρίσης των πυραύλων της Κούβας», ο Τόνι Σκοτ στήνει μια σφιχτοδεμένη, όσο και ανατρεπτική ιστορία, με ένα από τα πιο δυνατά δίδυμα του Χόλυγουντ. Υπήρξε υποψήφια για τρία τεχνικά Όσκαρ, ενώ ο Χανς Τσίμερ κέρδισε το βραβείο Γκράμμυ για το μουσικό θέμα της ταινίας.

TETAΡΤΗ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 22.00

ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ: ANNAPOLIS

(ANNAPOLIS)

Kατάλληλο για άνω των 12 ετών

Δραματική ταινία αμερικανικής παραγωγής 2006

Σκηνοθεσία: Τζάστιν Λιν

Σενάριο: Ντέιβ Κόλαρντ

Ηθοποιοί: Τζέιμς Φράνκο, Τάιρεζ Γκίμπσον, Τζορντάνα Μπρούστερ, Ρότζερ Φαν, Ντόνι Γουόλμπεργκ

Διάρκεια: 94 λεπτά

Όταν ο Τζέικ Χιούαρντ καταφέρνει να μπει στη Ναυτική Ακαδημία της Ανάπολις, μια από τις πιο απαιτητικές και δύσκολες σχολές ναυτικών δοκίμων, πιστεύει ότι ένα όνειρο ζωής πραγματοποιήθηκε. Ο αγώνας του, όμως, μόλις τώρα ξεκινά, αφού το αυστηρό κλίμα της σχολής δεν εξασφαλίζει ότι όλοι όσοι μπήκαν σ’ αυτή, θα την ολοκληρώσουν με επιτυχία.

Για να μπορέσει όμως ο Τζέικ να κάνει τον πατέρα του και τους συμμαθητές του υπερήφανους, θα πρέπει να υπερβεί το μεγαλύτερο εμπόδιο της ζωής του ως εκείνη τη στιγμή!

Ο Τζέιμς Φράνκο σε έναν από τους πρώτους ρόλους της καριέρας του που τον έκαναν γνωστό, σε μια ταινία που υπενθυμίζει ότι οι ευκαιρίες στη ζωή δεν χαρίζονται, αλλά κερδίζονται.