ALPHA: Οι αγαπημένες μας σειρές επιστρέφουν!

Οι αγαπημένες μας σειρές επιστρέφουν στον Alpha. Με κωμωδία και μυστήριο. Γέλιο και ανατροπές. Ίντριγκες, έρωτες και πάθος. Οι ήρωες που όλοι αγαπήσαμε, μας κράτησαν συντροφιά και ζήσαμε μαζί τους, αναλαμβάνουν ξανά δράση και δίνουν ραντεβού με νέα επεισόδια, συνταρακτικές εξελίξεις, απρόβλεπτα γεγονότα, δυνατά συναισθήματα.

Έτσι, από τη Δευτέρα 11 Μαΐου, από Δευτέρα έως και Παρασκευή στις 20:00 θα πάρουμε πάλι θέση για να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις στη σειρά «Έλα στη θέση μου». Κάθε Δεύτερα, Τρίτη και Τετάρτη στις 21:00 η αγωνία και οι ανατροπές επιστρέφουν στη σειρά «Έρωτας μετά» (το νέο επεισόδιο θα μεταδοθεί στις 13/5 στις 21:00) και κάθε Πέμπτη και Παρασκευή, την ίδια ώρα, οι αγαπημένοι μας… μουρμούρηδες αναφωνούν «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα»!

Αναλυτικά:

ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ, ΙV

Κατάλληλο για άνω των 8 ετών

Καθημερινή κωμική σειρά ελληνικής παραγωγής 2019-2020 Σενάριο: Μαίρη Ζαφειροπούλου, Σταύρος Καλαφατίδης Σκηνοθεσία: Γιάννης Βασιλειάδης, Σπύρος Ρασιδάκης, Γεωργία Ζήση Με τους: Γιάννη Τσιμιτσέλη, Αθηνά Οικονομάκου, Μαρίνο Κόνσολο, Ευαγγελία Συριοπούλου, Μιχάλη Μαρίνο, Άνδρη Θεοδότου, Χάρη Γρηγορόπουλο, Αναστάση Κολοβό, Μάνο Ιωάννου και την Υρώ Λούπη Παίζουν επίσης οι: Μυριέλλα Κουρεντή, Κάλη Δάβρη, Νίκος Απέργης, Ερμόλαος Ματθαίου, Πένυ Αγοραστού, Ηρώ Πεκτέση, Γιώργος Κοσκορέλος

Στο ρόλο του Λεωνίδα ο Παύλος Ευαγγελόπουλος

Στο ρόλο του Μάρκου ο Αποστόλης Τότσικας

Δευτέρα 11 Μαΐου – Επεισόδιο 121

Η Ρενάτα σοκάρεται από την αγκαλιά του Αχιλλέα και της Εβίτας και αρχίζει να συνειδητοποιεί τη νέα πραγματικότητα. Ο Θοδωρής καταφέρνει να εντυπωσιάσει τη Μπεάτα στο ραντεβού τους, ενώ η Σύλβια ρίχνει το Ζούβα ξερό λέγοντας του πόσο αγαπάει το Μάρκο. Ο Ζαχαρίας γλιτώνει στο τσακ τη χρεοκοπία και η Φαίη βγαίνει για βραδινή έξοδο με το Σήφη. Θα το αποκαλύψει ο Φώτης στο Ζούβα; Πώς θα αντιδράσει η Ρενάτα όταν ο Αχιλλέας εμφανιστεί στην αυλή και της ζητήσει να μιλήσουν;

Τρίτη 12 Μαΐου – Επεισόδιο 122

Ο Αχιλλέας μπερδεύεται γιατί η Ρενάτα δεν δείχνει να ζηλεύει καθόλου την Εβίτα Ο Θοδωρής έχει ενθουσιαστεί με τη Μπεάτα η οποία συναντά τυχαία στη γειτονιά το Μίμη χωρίς να ξέρει ότι είναι γιος του. Ο Ζαχαρίας και ο Φώτης προσπαθούν να εξακριβώσουν αν ο Σήφης βγαίνει με τη Φαίη, χωρίς να το μάθει ο Ζούβας. Γιατί ο Μάρκος επιμένει να κάνει στη Φλωρέτα ερωτήσεις για τον Αντρέα; Θα κάνει επιτέλους τεστ εγκυμοσύνης η Λατάνια; Τι σχέση έχει η Φαίη με τη δημοσιογράφο που πήρε συνέντευξη από τη Σύλβια;

Τετάρτη 13 Μαΐου – Επεισόδιο 123

Ο Βλάσης προσπαθεί να ηρεμήσει τον Μίμη, που έχει φρικάρει στην ιδέα ότι η Λατάνια είναι έγκυος ενώ η συμπάθεια ανάμεσα στη Φαίη και τον Σήφη κινεί υποψίες στην εταιρία. Ο Θοδωρής έχει δεύτερες σκέψεις για τη σχέση του με τη Μπεάτα εξαιτίας την τσιγκουνιάς του και ο Αχιλλέας ζητάει από τον Λεωνίδα να του παραχωρήσει το τζάκι προκειμένου να κάνει ένα δείπνο στην Εβίτα. Η Ρενάτα με τον Αχιλλέα κανονίζουν τα του διαζυγίου ενώ η Σύλβια έχει την Βάνα στο τρέξιμο με σκοπό να αυξήσει τους followers της στα socialmedia. Πώς θα αντιδράσει η Φαίη όταν την φιλήσει ο Σήφης; Και τέλος, τι θα συμβεί όταν ο Αχιλλέας προτείνει στη Ρενάτα και τον Μάρκο να δειπνήσουν και οι τέσσερις μαζί σαν ζευγάρια;

Πέμπτη 14 Μαΐου – Επεισόδιο 124

Ο Μάρκος βγάζει τη Ρενάτα από τη δύσκολη θέση που την φέρνει ο Αχιλλέας και καταλήγουν να δώσουν το πρώτο τους φιλί. Ο Βλάσης και η Μαρίνα έρχονται πολύ κοντά αλλά η Μαρίνα συγκρατείται. Ο Αχιλλέας και η Εβίτα σε μια συζήτηση που ξεκαθαρίζει πολλά. Ο Μίμης τα βρίσκει με τη Λατάνια κι ο Ζούβας γίνεται έξαλλος όταν μαθαίνει για τη Φαίη και τις μαντινάδες. Πώς θα αντιδράσει η Μαρίνα όταν ο Θοδωρής θα νομίζει ότι τα έφτιαξε με το Βλάση; Τι θα συμβεί όταν η συνέντευξη της Σύλβιας αποδειχτεί ένα φιάσκο κι ο Μάρκος ζητήσει τα ρέστα από τη Φαίη;

Παρασκευή 15 Μαΐου – Επεισόδιο 125

Ο Μάρκος γίνεται έξαλλος όταν μαθαίνει για τη στημένη συνέντευξη της Σύλβιας και προειδοποιεί τη Φαίη πως αν δεν επανορθώσει θα έχει να κάνει μαζί του. Ο Ζαχαρίας φτιάχνει μία νέα κρέμα για τη Βιοσοφούλα, τα βαζάκια όμως μπερδεύονται και ο Μάρκος χαρίζει την κρέμα στη Σύλβια. Η Εβίτα ετοιμάζεται να φύγει εκτάκτως για το Λονδίνο, ενώ ο Αχιλλέας κλείνει ραντεβού για τις υπογραφές του διαζυγίου. Τι θα κάνει η Ζωγραφιά όταν η Λατάνια ανακαλύψει πως έχει βάλει κάμερα στο γραφείο του Μάρκου;

ΕΡΩΤΑΣ ΜΕΤΑ

Κατάλληλο για άνω των 12 ετών

Δραματική σειρά παραγωγής 2019-2020

Σενάριο: Παναγιώτης Ιωσηφέλης σε συνεργασία με τους Μαρία Βρεττού, Αθηνά Γερολύμπου και Μάνο Παπαϊωάννου

Σκηνοθεσία: Στέφανος Μπλάτσος

Σκηνοθέτες: Βασίλης Τσελεμέγκος, Σέργιος Κωνσταντινίδης

Παίζουν: Αντώνης Καρυστινός, Βάσω Λασκαράκη, Μάριος Αθανασίου, Έμιλυ Κολιανδρή, Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Ευγενία Σαμαρά, Κώστας Κόκλας, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, Γωγώ Καρτσάνα, Γιώργος Παπαπαύλου, Λένα Δροσάκη, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Νίκος Νικολάου, Αλέξανδρος Μούκανος, Παναγιώτης Καρμάτης, Σόλων Τσούνης, Παναγιώτα Βιτετζάκη, Εύα Κοτανίδη, Δημήτρης Πασσάς, Ιφιγένεια Καραμήτρου, Ισαβέλλα Μπαλτσαβιά, Σταύρος Τσουμάκης, Μιχαήλ Ταμπακάκης, κ.ά.

Στο ρόλο της Αντιγόνης, η Μπέττυ Λιβανού

Στο ρόλο του Λύσανδρου, ο Νίκος Γαλανός

Παραγωγή: Green Pixel

Based upon Telefe’s “Amar despues de Amar” and produced under license from Viacom International Inc.

Δευτέρα 11 Μαΐου – Επεισόδιο: 80 (Ε)

Ο Κων/νος φτάνει έξω από το σπίτι του Λεγάτου και ενώ του ζητάει εξηγήσεις για το παρελθόν του με την Άννα εκπλήσσεται που βλέπει εκεί τη Σοφία. Ο Νίκος εξακολουθεί να μη θέλει ν’ ακούσει για τον Δημήτρη, πράγμα που τον φέρνει σε κόντρα με την Ειρήνη. Μετά την αποκάλυψη του πτώματος της Πέννυς, ο Γιώργος καλεί τον Λεγάτο στο τμήμα για ενημέρωση ενώ την ίδια στιγμή η Όλγα προειδοποιεί τον Κωνσταντίνο να σταματήσει να ψάχνει την Άννα γιατί είναι πολύ επικίνδυνο. Τέλος, ο Λεγάτος δίνει συγχαρητήρια στην Άννα που κατάφερε και σκότωσε την Πέννυ δείχνοντάς της κομμάτι από τις ειδήσεις που ανακοινώνουν τη δολοφονία της.

Τρίτη 12 Μαΐου – Επεισόδιο: 81 (Ε)

Ο Νίκος συνεχίζει να μην μπορεί να δεχτεί τον Δημήτρη ως αδερφό του, ενώ την ίδια στιγμή η Ειρήνη θέλει να τον γνωρίσει καλύτερα. Η Αντιγόνη αποφασίζει να μάθει την αλήθεια για τον Μιχαλάκη μόνη και κάνει μια ξαφνική επίσκεψη στο σπίτι του Χρήστου. Η Ηλέκτρα συναντιέται με τη Σοφία προσπαθώντας να μάθει όσα μπορεί για τον Λεγάτο, ενώ ο Τόνι μετά από την επίσκεψη στο γραφείο του τελευταίου, ενημερώνει τον Γιώργο για τα ευρήματα της έρευνάς του.

Τετάρτη 13 Μαΐου – Επεισόδιο: 82 (πρωτότυπο)

Ο Λεγάτος φέρνει τον Μιχαλάκη στην Άννα. Η Άννα συγκλονίζεται από την εικόνα και την αγκαλιά του μωρού της. Της το αφήνει λίγο και της τον παίρνει. Οι άλλοι έξω, σε πανικό αναζητούν τον Μιχαλάκη. Όταν επιστρέφουν σπίτι, τον βρίσκουν εκεί. Οι εξετάσεις βρίσκουν DNA της Άννας στα ρούχα του μωρού. Μετά από εξονυχιστική ανάλυση των βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας στο πάρκο απ’ όπου εξαφανίστηκε ο Μιχαλάκης, όπως και από τις γύρω περιοχές και κοντά στο σπίτι του Χρήστου, ο Τόνι εντοπίζει μια γυναικεία φιγούρα που έχει το μωρό αγκαλιά. Είναι η Αλίκη.

ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ, VIΙ

Κατάλληλο για άνω των 8 ετών

Κωμική σειρά ελληνικής παραγωγής 2019-2020

Σενάριο: Έλενα Σολωμού, Παναγιώτης Χριστόπουλος, Σάρα Γανωτή, Φώφη Κώττη, Θέμης Γκυρτής, Τόλης Παπαδημητρίου, Γιάννης Διακάκης

Σκηνοθεσία: Διονύσης Φερεντίνος.

Παίζουν: Ελένη Κοκκίδου, Αντώνης Αντωνίου, Κλέλια Ρένεση, Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Άννα Κουτσαφτίκη, Σπύρος Τσεκούρας, Μαρία Χάνου, Σπύρος Χατζηαγγελάκης.

Βασισμένο στη σειρά Escenas de Matrimonio των MEDIASET ESPANA και ALBA ADRIATICA

Εκτέλεση παραγωγής: Green Pixel

Παραγωγή: Alpha

Πέμπτη 14 Μαΐου - Επεισόδιο: 44

Η άφιξη μιας γυναίκας αξιωματικού στο στρατόπεδο ξενερώνει τον Άγγελο και ενθουσιάζει τη Βέλη. Όμως σύντομα, αλλάζουν και οι δύο γνώμη για τη νέα... «Δικού».

Μια «καφετζού» έχει ψαρώσει όλο το χωριό με τις ικανότητες της. Μέχρι κι η Βούλα τσιμπάει! Ο Μηνάς όμως έχει τα δικά του σχέδια…

Η Σοφία δεν θέλει να σπουδάσει στην Θεσσαλονίκη, αλλά να είναι σε άλλη πόλη για να ζήσει φοιτητική ζωή. Κι ενώ η Ξένια προσπαθεί να είναι ψύχραιμη, ο Μπάμπης…

Ο Ηλίας μαθαίνει ότι η Καίτη έχει μια πλούσια θεία. Σκέφτεται μήπως δώσει το όνομά της στο μωρό, με σκοπό να την καλοπιάσει, ώστε να την κληρονομήσουν.

Παρασκευή 15 Μαΐου - Επεισόδιο: 45

Η Βούλα δηλώνει απρόθυμη να πάει σ’ ένα γάμο. Ο Μηνάς δεν μπορεί να εξηγήσει τη στάση της, μέχρι που μαθαίνει ότι είναι καλεσμένοι και οι τελευταίοι απόγονοι μιας παλιάς βεντέτας…

Εξαιτίας μιας χάρης, η Βέλη καταλήγει με μεγάλα, ροζ, ψεύτικα νύχια. Και όσο κι αν ο Άγγελος την δουλεύει, εκείνη καταφέρνει να του βγάλει και την ψυχή… και παραλίγο το μάτι.

Η Τούλα χρωστάει λεφτά στην Ξένια εδώ και καιρό, αλλά δεν τολμάει να τα ζητήσει. Όσο κι αν ο Μπάμπης επιμένει. Μέχρι που…

Ο Ηλίας μαθαίνει ότι η Καίτη συνεχίζει να θηλάζει δημόσια, παρά τη διαφωνία του. Η Καίτη όχι μόνο δεν έχει σκοπό να το κόψει, αλλά είναι αποφασισμένη να φτιάξει και το δωμάτιο θηλασμού στην εφορία, που ο Ηλίας δεν έκανε ποτέ