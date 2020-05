Θλίψη για τον δημοσιογράφο Αναστάση Δαφνή - Πέθανε σε ηλικία 30 ετών

View this post on Instagram

Έφυγε ο αγαπητός δημοσιογράφος και χρόνια φίλος Αναστάσης Δαφνής. Έτσι ξαφνικά, όπως μπήκε στις ζωές μας και τις ομόρφυνε με την καλοσύνη του, με το μόνιμο χαμογελό του, με την αισιοδοξία του, έφυγε σήμερα το πρωί ο Δημοσιογράφος Αναστάσης Δαφνής σε ηλικία 30 ετών .Έτσι ήταν πάντα από την πρώτη ημέρα που τον είχα μαθητή μου στη σχολή δημοσιογραφίας πριν χρόνια μέχρι και την τελευταία ημέρα που τον είδα στις γιορτές. «Το αστεράκι μου» τον φώναζα. Αγωνίστηκε για δυόμιση ολόκληρους μήνες με 14 χειρουργεία και έμεινε 77 ημέρες στο νοσοκομείο έχοντας πλάι του την μητέρα του. Την Δευτέρα 11 Μαΐου θα γιόρταζε τα γενέθλια του και θα γινόταν 30 ετών . Η αλήθεια είναι πως ο αγαπημένος μας πέρασε πολύ δύσκολα , πάρα πολύ δύσκολα και αυτό το ξέρει μόνο η μητέρα του και ελάχιστοι Φίλοι . Τα πως και τα γιατί θα τα βρούμε στην πορεία . Έφυγε από λάθος γιατρών αυτό μόνο προς το παρόν ! Η δικαιοσύνη πιστεύω θα έχει τον λόγο στο μέλλον γιατί πήγε άδικα . Εύχομαι από καρδιάς κουράγιο σε όλους όσους τον αγαπήσαμε και θα τον αγαπάμε . Όμως πιο πολύ στην κυρία Λίτσα. Πριν πέντε χρόνια έφυγε ο πατερας του τώρα εκείνος . Και όλοι μας να ευχαριστήσουμε την Χρυσάνθη @xrysakist που μας ενημέρωνε κάθε ημέρα για την πορεία της υγείας του . #athens #sosad😢 #myfriend #lostfriend #deth #greece #nohope #budday #day #instabud