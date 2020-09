Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Δείτε την εντυπωσιακή «αεράτη» πρεμιέρα του Pop Up!

H Ηλιάνα Παπαγεωργίου έκανε πρεμιέρα στον Alpha με την νέα καθημερινή εκπομπή «Pop Up».

Η εντυπωσιακή μελαχρινή αναλαμβάνει για πρώτη φορά τα ηνία μιας τηλεοπτικής εκπομπής και είναι έτοιμη να κρατήσει μαζί με τους συνεργάτες της, παρέα στους τηλεθεατές.

Στην έναρξη της εκπομπής έκαναν... πασαρέλα οι τηλεοπτικοί συνεργάτες της παρουσιάστριας, η Αφροδίτη Γραμμέλη, ο Παναγής Τζωρτζάτος, η Φωτεινή Πετρογιάννη και ο Κωνσταντίνος Ντάφλος. Στη συνέχεια προστέθηκε στην παρέα η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

Αφού, έπεσαν οι τίτλοι αρχής η Ηλιάνα Παπαγεωργίου καλησπέρισε το κοινό λέγοντας μεταξύ άλλων: «Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Pop Up. Στο Pop Up θα βρείτε αγάπη, συναίσθημα και πάνω από όλα αλήθεια. Κάνετε Pop Up και έχετε εμένα παρουσιάστρια. Καλώς σας βρήκα. Εδώ ήρθαμε και δώσαμε την τρέλα μας στο Alpha και εγώ το έχω πει όποιος μου δώσει εμένα ζωντανή εκπομπή είναι τρελός». Να σημειωθεί πως την αρχισυνταξία της εκπομπής έχει αναλάβει ο έμπειρος δημοσιογράφος Στέλιος Χαϊμαντάς.