medioΠΙΛΑΦΟ- Μαγειρεύει ο Χρήστος Ξανθάκης

* Κάθομαι τώρα εγώ το ούφο και διαβάζω δελτίο Τύπου της ΕΡΤ, για τη νέα εταιρική ταυτότητα της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Και λέει εκεί πέρα:

Τα νέα λογότυπα και τα σήματα της ΕΡΤ είναι στον «αέρα» με τη νέα καμπάνια «ΕΡΤ. Κάθε μέρα, το καλύτερό μας».

Τα νέα λογότυπα, που έχουν καθαρότερες γραμμές, δεν σηματοδοτούν απλά το ξεκίνημα ενός εντελώς νέου προγράμματος, αλλά την προσαρμογή της δημόσιας τηλεόρασης στη σύγχρονη τηλεοπτική αισθητική.

Παράλληλα, η έμφαση που έχει δοθεί στη χρωματική αρίθμηση των καναλιών της ΕΡΤ καταδεικνύει τη στρατηγική επιλογή να είναι πλέον ξεκάθαρη στους τηλεθεατές η ταυτότητα και η φυσιογνωμία του κάθε σταθμού ήδη με την πρώτη ματιά.

Για την ΕΡΤ1, που απευθύνεται στο ευρύ κοινό και θα συνδυάζει πλέον την ενημέρωση και την ψυχαγωγία, επελέγη το μπλε χρώμα, για την ΕΡΤ2 η οποία θα αναδείξει τον ελληνικό πολιτισμό το κόκκινο, ενώ για την ΕΡΤ3 που θα έχει στο επίκεντρό της την ελληνική περιφέρεια, την καινοτομία και το περιβάλλον το πράσινο.

* Αφήνω στην άκρη τις «καθαρότερες γραμμές» (so what?) και την «προσαρμογή στην σύγχρονη τηλεοπτική αισθητική» (please bitch…) και πάω στην «ξεκάθαρη ταυτότητα και φυσιογνωμία».

Πώς προκύπτει αυτό; Από τα χρώματα;

Θα γυρνάει δηλαδή ο άλλος μπαϊλντισμένος στο σπίτι του και όπως θα βουλιάζει στον καναπέ θα λέει στον εαυτό του:

«Κάτσε ρε φίλος να βάλω λίγο μπλε. Κάτσε να βάλω λίγο κόκκινο. Κάτσε να βάλω λίγο πράσινο, να τους μουρλάνω όλους»!

Και δεν βάζει ένα ποτάκι να στανιάρει, λέω εγώ…

* Εν τω μεταξύ τα νέα σήματα κόστισαν 52.500 ευρώ και δεν είναι τίποτε άλλο από παραλλαγές των σημάτων της ιταλικής δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, της RAI δηλαδή!

* Θα μου πεις με 52.500 και πάλι καλά που δεν ήταν παραλλαγές της δημόσιας τηλεόρασης του Αζερμπαϊτζάν, αλλά και πάλι λεφτά είναι. Εκτός κι αν πρόκειται για φιστίκια που έλεγε κι ο συγχωρεμένος (;) ο Βγενόπουλος, οπότε ευχαρίστως να μοιράσουμε άλλα τόσα για να είναι ευχαριστημένη όλη η πανίδα της ζούγκλας…