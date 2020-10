Οι τηλεθεάσεις της Τετάρτης: Οι πρωινές εκπομπές, η «μάχη» των δελτίων ειδήσεων και ο νικητής του Prime Time

Αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου 2020. Πώς εξελίχθηκε η «μάχη» των πρωινών εκπομπών και το ντέρμπι των δελτίων ειδήσεων. Ποιος έκοψε το «νήμα» της Prime Time ζώνης.

Νωρίς το πρωί

ΣΚΑΪ: Σήμερα 15% (δυναμικό) και 23,1% (γενικό)

ALPHA: Happy Day 12,4% (δυναμικό) και 9,2% (γενικό)

OPEN: Ώρα Ελλάδος 12,1% (δυναμικό) και 11,7% (γενικό)

ΑΝΤ1: Καλημέρα Ελλάδα 11% (δυναμικό) και 15,6% (γενικό)

STAR: Modern Family 10,6% (δυναμικό) και 4,7% (γενικό)

MEGA: Κοινωνία Ώρα Mega 9,1% (δυναμικό) και 9,9% (γενικό)

Πρωινή ζώνη

ANT1: Το Πρωινό 14,2% (δυναμικό) και 12,9% (γενικό)

OPEN: Ευτυχείτε 13,7% (δυναμικό) και 13,5% (γενικό)

ΣΚΑΪ: Αταίριαστοι 12,4% (δυναμικό) και 26,2% (γενικό)

STAR: Στη φωλιά των Κου Κου 12,4% (δυναμικό) και 9,7% (γενικό)

ΣΚΑΪ: Love it 10,5% (δυναμικό) και 10,5% (γενικό)

ALPHA: Ώρα για Μελέτη 8,9% (δυναμικό) και 8,9% (γενικό)

MEGA: Πάμε Δανάη 8,7% (δυναμικό) και 7% (γενικό)

Μεσημεριανή ζώνη

STAR: Shopping Star 20% (δυναμικό) και 19,7% (γενικό)

ΣΚΑΪ: Καλό Μεσημεράκι 15,1% (δυναμικό) και 15,5% (γενικό)

ΑΝΤ1: Κωνσταντίνου και Ελένης (Ε) 15,1% (δυναμικό) και 13,9% (γενικό)

STAR: Αλήθειες με την Ζήνα 12,9% (δυναμικό) και 14% (γενικό)

ALPHA: Pop Up 7,8% (δυναμικό) και 7% (γενικό)

OPEN: The Booth 2,3% (γενικό) και 3% (γενικό)

Απογευματινή ζώνη

ALPHA: Deal 14,1% (δυναμικό) και 16,3% (γενικό)

MEGA: Στο παρά πέντε 13,6% (δυναμικό) και 10,2% (γενικό)

MEGA: Live news 12,8% (δυναμικό) και 13,5% (γενικό)

ΣΚΑΪ: My Style Rocks 12,1% (δυναμικό) και 9,9% (γενικό)

ΑΝΤ1: Still Standing 11,4% (δυναμικό) και 11,9% (γενικό)

STAR: Elif 7,2% (δυναμικό) και 13,9% (γενικό)

OPEN: Για πάντα παιδιά 2% (δυναμικό) και 2,3% (γενικό)

Δελτία ειδήσεων

STAR: 17,6% (δυναμικό) και 16% (γενικό)

ΑΝΤ1: 12,4% (δυναμικό) και 15,6% (γενικό)

ΣΚΑΪ: 11,2% (δυναμικό) και 16,8% (γενικό)

ALPHA: 10,4% (δυναμικό) και 14,5% (γενικό)

MEGA: 9,8% (δυναμικό) και 7,6% (γενικό)

OPEN: 5,3% (δυναμικό) και 5,9% (γενικό)

Prime time

ΑΝΤ1: Άγριες Μέλισσες 29,5% (δυναμικό) και 29,3% (γενικό)

ALPHA: Μην αρχίζεις τη μουρμούρα 18,1% (δυναμικό) και 17,4% (γενικό)

ALPHA: Έλα στη θέση μου 15,4% (δυναμικό) και 16,5% (γενικό)

ΑΝΤ1: Ήλιος 15,2% (δυναμικό) και 18,9% (γενικό)

ΣΚΑΪ: 8 Λέξεις 10,3% (δυναμικό) και 18,2% (γενικό)

STAR: Die Hard 4 8,4% (δυναμικό) και 6,9% (γενικό)

MEGA: Ευτυχισμένοι μαζί 8,3% (δυναμικό) και 5,4% (γενικό)

OPEN: Ιντιάνα Τζόουνς και τελευταία σταυροφορία 7,4% (δυναμικό) και 5,8% (γενικό)

Late night

ΑΝΤ1: The 2night Show 17% (δυναμικό) και 16,3% (γενικό)

ΣΚΑΪ: Big Brother 15,3% (δυναμικό) και 14% (γενικό)

ALPHA: The Bachelor 13,8% (δυναμικό) και 11,7% (γενικό)

ALPHA: Τάκης Χατζής Direct 9,5% (δυναμικό) και 10,5% (γενικό)

STAR: The Hateful Eight 6,6% (δυναμικό) και 9,6% (γενικό)

MEGA: Home Invasion 3,9% (δυναμικό) και 4,5% (γενικό)