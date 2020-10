Οι τηλεθεάσεις της Κυριακής: Οι πρωινές εκπομπές, η «μάχη» των δελτίων ειδήσεων και ο νικητής του Prime Time

Αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης της Κυριακής 4 Οκτωβρίου 2020. Πώς εξελίχθηκε η «μάχη» των πρωινών εκπομπών και το ντέρμπι των δελτίων ειδήσεων. Ποιος έκοψε το «νήμα» της Prime Time ζώνης.

Νωρίς το πρωί

Open: Τώρα ό,τι συμβαίνει 16,9% (δυναμικό) και 14,1% (γενικό)

Mega: Mega Σαββατοκύριακο 9,5% (δυναμικό) και 9,1% (γενικό)

ΣΚΑΪ: Καλημέρα με τον Γιώργο Αυτιά 8,7% (δυναμικό) και 20,1% (γενικό)

Ant1: Πρωινοί Τύποι 8,2% (δυναμικό) και 9,5% (γενικό)

Star: Παιδικό πρόγραμμα 7,6% (δυναμικό) και 7,1% (γενικό)

Alpha: Παιδικό πρόγραμμα 1,3% (δυναμικό) και 0,6% (γενικό)

Πρωινές εκπομπές

Alpha: Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 27,2% (δυναμικό) και 24,3% (γενικό)

Open: Έλα Χαμογέλα 11,1% (δυναμικό) και 8% (γενικό)

ΣΚΑΪ: Σαββατοκύριακο Παρέα 7,6% (δυναμικό) και 14,9% (γενικό)

Αnt1: Οι μεν και οι δε 5,6% (δυναμικό) και 5,4% (γενικό)

Mega: Οι κηπουροί του Mega 4% (δυναμικό) και 3,8% (γενικό)

Μεσημεριανές εκπομπές

ΣΚΑΙ: Ποδοσφαιρικός αγώνας Παναθηναϊκός-Άρης 16,7% (δυναμικό) και 20,5% (γενικό)

Alpha: Καλύτερα δε γίνεται 14,2% (δυναμικό) και 13,9% (γενικό)

Star: Gragonheart 3 11,8% (δυναμικό) και 9,6% (γενικό)

Ant1: Κωνσταντίνου και Ελένης 10,5% (δυναμικό) και 9,5% (γενικό)

Mega: The Blue Lagoon 7% (δυναμικό) και 8% (γενικό)

Open: Αννίτα Κοίτα 4,8% (δυναμικό) και 5,1% (γενικό)

Απογευματινή ζώνη

Ant1: Κάτι κουρασμένα παλικάρια 14,2% (δυναμικό) και 14% (γενικό)

Mega: Στο παρά πέντε 13,9% (δυναμικό) και 8,7% (γενικό)

Star: Mummy Returns 4 13,7% (δυναμικό) και 11% (γενικό)

Alpha: Μην αρχίζεις τη μουρμούρα 13,2% (δυναμικό) και 12,2% (γενικό)

ΣΚΑΪ: Ο πιο αδύναμος κρίκος 5,7% (δυναμικό) και 9% (γενικό)

Δελτία ειδήσεων

Alpha: 17% (δυναμικό) και 14,8% (γενικό)

Star: 12,9% (δυναμικό) και 11% (γενικό)

Ant1: 11,8% (δυναμικό) και 14,4% (γενικό)

ΣΚΑΪ: 11,5% (δυναμικό) και 18,9% (γενικό)

Mega: 9% (δυναμικό) και 8,8% (γενικό)

Open: 4,9% (δυναμικό) και 6,3% (γενικό)

Prime time

ΣΚΑΪ: The Voice of Greece 28% (δυναμικό) και 32,9% (γενικό)

Alpha: Δεσποινίς Διευθυντής 14,1% (δυναμικό) και 12,3% (γενικό)

Ant1: Greece the Musicult 13,5% (δυναμικό) και 12,2% (γενικό)

Star: Μακρυκωσταίοι και Κοτογιώργηδες 8,9% (δυναμικό) και 7,1% (γενικό)

Mega: Baby Driver 7,1% (δυναμικό) και 5,6% (γενικό)

Open: Εικόνες 4,6% (δυναμικό) και 5% (γενικό)