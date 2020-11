Οι τηλεθεάσεις του Σαββάτου: Οι πρωινές εκπομπές, η «μάχη» των δελτίων ειδήσεων και ο νικητής του Prime Time

Αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης του Σαββάτου 31 Οκτωβρίου 2020. Πώς εξελίχθηκε η «μάχη» των πρωινών εκπομπών και το ντέρμπι των δελτίων ειδήσεων. Ποιος έκοψε το «νήμα» της Prime Time ζώνης.

Νωρίς το πρωί

Open: ΤΩΡΑ Ο,ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ 15% (δυναμικό) και 13,6% (γενικό)

Mega: MEGA ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 15% (δυναμικό) και 8,9% (γενικό)

ΣΚΑΪ: ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΑΥΤΙΑ 13,6% (δυναμικό) και 26,8% (γενικό)

Ant1: ΠΡΩΙΝΟΙ ΤΥΠΟΙ 11,9% (δυναμικό) και 11,8% (γενικό)

Πρωινές εκπομπές

Alpha: ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΕΣΗ 26,8% (δυναμικό) και 28,2% (γενικό)

ΣΚΑΪ: ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΠΑΡΕΑ 12,7% (δυναμικό) και 20,2% (γενικό)

Open: ΕΛΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ 11,1% (δυναμικό) και 7% (γενικό)

Μεσημεριανές εκπομπές

Alpha: ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ! 18,1% (δυναμικό) και 18,9% (γενικό)

ΣΚΑΪ: DOT 12,9% (δυναμικό) και 14,8% (γενικό)

Open: OPEN SPORT 7% (δυναμικό) και 6,4% (γενικό)

Open: ΑΝΝΙΤΑ ΚΟΙΤΑ 4% (δυναμικό) και 5,3 (γενικό)

Απογευματινή ζώνη

Alpha: Kitchen Lab 16,5% (δυναμικό) και 18,1%(γενικό)

ΣΚΑΪ: HAPPY TRAVELLER 11,3% (δυναμικό) και 11,7% (γενικό)

ΣΚΑΪ: Πιο αδύναμος κρίκος 10,2% (δυναμικό) και 11,9% (γενικό)

Δελτία ειδήσεων

Alpha: 19% (δυναμικό) και 18,8% (γενικό)

ΣΚΑΪ: 14,2% (δυναμικό) και 21,9 (γενικό)

Ant1: 14% (δυναμικό) και 15,2% (γενικό)

Star: 12,2% (δυναμικό) και 10,8% (γενικό)

Mega: 7,8% (δυναμικό) και 7,1% (γενικό)

Open: 6,3% (δυναμικό) και 7,6% (γενικό)

Prime time

Star: Kung Fu Panda 3 15,9% (δυναμικό) και 12,7% (γενικό)

Alpha: Πολυτεχνίτης και ερημοσπίτης 15,6% (δυναμικό) και 13,1 (γενικό)

ANT1: ΤΑΞΙ 11,7% (δυναμικό) και 11,2% (γενικό)

ΣΚΑΙ: Στην υγειά μας 10,1% (δυναμικό) και 16,6% (γενικό)

OPEN: Just the two of us (E) 7,6% (δυναμικό) και 7% (γενικό)