«Greece Is Kastellorizο»: Συλλεκτική έκδοση της «Καθημερινής»

Μια συλλεκτική έκδοση αφιερωμένη στον ηρωικό «Βράχο» του ελληνισμού και στους ανθρώπους του, κυκλοφορεί στην αγγλική γλώσσα, σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, για να ακουστεί η φωνή του Καστελλόριζου σε όλο τον κόσμο.

Προλογίζει η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου: «Το Καστελλόριζο είναι ένας τόπος χιλιόχρονης ιστορίας και αδιάσπαστης ελληνικότητας, τόπος που κατακτήθηκε, λεηλατήθηκε, καταστράφηκε κατ’ επανάληψη μέσα στους αιώνες, μα πάντα αναγεννιόταν από την τέφρα του χάρη στο πείσμα και στην ηθική δύναμη των κατοίκων του».

Ένα περιοδικό αφιερωμένο στο νησί και στους ανθρώπους του, το οποίο προορίζεται να ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο. Να ενημερώσει, να εμπνεύσει, να συγκινήσει.

H δραματική ιστορία, οι ολοζώντανες παραδόσεις, η αξιοθαύμαστη αρχιτεκτονική, οι φυσικές ομορφιές και οι αυθεντικές εμπειρίες που προσφέρει το Καστελλόριζο ως καλοκαιρινός προορισμός, η καθημερινότητα των κατοίκων του, αλλά και η συναρπαστική εποποιία των Kazzies, της μεγάλης κοινότητας των Καστελλοριζιών της Αυστραλίας, ξετυλίγονται στις σελίδες της έκδοσης αυτής μέσα από ζωντανά αφηγήματα, προσωπικές μαρτυρίες και υπέροχες φωτογραφίες.

Το «Greece Is Κastellorizo» έχει ήδη ξεκινήσει το ταξίδι του μέσα από το eshop της «Καθημερινής», από όπου αποστέλλεται μόνο με ταχυδρομικά έξοδα σε όλο τον κόσμο. Ταυτόχρονα, θα κυκλοφορήσει το Σαββατοκύριακο 21-22 Νοεμβρίου με την εφημερίδα The New York Times International Edition – Kathimerini English edition, ενώ θα αποσταλεί σε πρεσβείες, διεθνείς οργανισμούς και σε ένα ευρύ δίκτυο προσωπικοτήτων επιρροής, για να έχει τον μέγιστο δυνατό αντίκτυπο – όπως ακριβώς αξίζει στο νησί.

Μιλούν και γράφουν

Κατερίνα Σακελλαροπούλου, Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

Andrew Liveris, Ιδρυτής του The Hellenic Initiative

Άγγελος Συρίγος, Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Βασιλική Χρυσανθοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια Κοινωνικής Λαογραφίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Nicholas Pappas, Δικηγόρος με έδρα το Σίδνεϊ, ιστορικός – συγγραφέας

Nick Bogiatzis, Ερευνητής – συλλέκτης, ιστορικός – συγγραφέας

Kerry Harmanis, Ιδρυτής και Πρόεδρος της Τalisman Mines

Νick Paspaley, Πρόεδρος του Paspaley Group

Νίκος Τριβουλίδης, Διευθυντής Πόρων και Ανάπτυξης του Μουσείου Μπενάκη

Φωτεινή Χαλβατζή, Αρχιτέκτων

Και πολλοί ακόμα φίλοι του Καστελλόριζου από την Αυστραλία και τον υπόλοιπο κόσμο.