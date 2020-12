Οι τηλεθεάσεις της Κυριακής: Οι πρωινές εκπομπές, η «μάχη» των δελτίων ειδήσεων και ο νικητής του Prime Time

Αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης της Κυριακής 20 Δεκεμβρίου 2020. Πώς εξελίχθηκε η «μάχη» των πρωινών εκπομπών και το ντέρμπι των δελτίων ειδήσεων. Ποιος έκοψε το «νήμα» της Prime Time ζώνης.

Νωρίς το πρωί

Open: Τώρα ό,τι συμβαίνει 16,4% (δυναμικό) και 14,4% (γενικό)

Alpha: Οδηγός καλής ζωής 13,1% (δυναμικό) και 10,1% (γενικό)

Ant1: Πρωινοί Τύποι 12,9% (δυναμικό) και 11,5% (γενικό)

Star: Παιδικό πρόγραμμα 9,9% (δυναμικό) και 6,6% (γενικό)

ΣΚΑΪ: Καλημέρα με τον Γιώργο Αυτιά 7,3% (δυναμικό) και 21,6% (γενικό)

Mega: Mega Σαββατοκύριακο 8,6% (δυναμικό) και 7,2% (γενικό)

Πρωινές εκπομπές

Alpha: Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 23,2% (δυναμικό) και 24,5% (γενικό)

Open: Έλα Χαμογέλα 13,1% (δυναμικό) και 10,3% (γενικό)

ΜEGA: Η Νταντά (Ε) 9,7% (δυναμικό) και 6,1% (γενικό)

ΣΚΑΪ: Σαββατοκύριακο Παρέα 6,5% (δυναμικό) και 13,6% (γενικό)

Αnt1: Υγεία πάνω από όλα 5,4% (δυναμικό) και 5,2% (γενικό)

Μεσημεριανές εκπομπές

Alpha: Καλύτερα δε γίνεται 15,7% (δυναμικό) και 17,3% (γενικό)

Mega: Are we there yet? 12,7% (δυναμικό) και 9,4% (γενικό)

ΣΚΑΙ: My Style Rocks Gala (τελικός) 11,5% (δυναμικό) και 14,1% (γενικό)

Ant1: Κωνσταντίνου και Ελένης 9,5% (δυναμικό) και 8,3% (γενικό)

Star: Τα φιλαράκια 9,1% (δυναμικό) και 7,1% (γενικό)

Open: Αννίτα Κοίτα 3,7% (δυναμικό) και 4% (γενικό)

Απογευματινή ζώνη

Alpha: Kitchen Lab 15% (δυναμικό) και 16,5% (γενικό)

Ant1: Μια Ιταλίδα από την Κυψέλη 13,5% (δυναμικό) και 12,9% (γενικό)

Star: Τροχός της Τύχης 11,2% (δυναμικό) και 8,8% (γενικό)

ΣΚΑΪ: Ο πιο αδύναμος κρίκος 9,1% (δυναμικό) και 16% (γενικό)

Mega: Roomies 6,6% (δυναμικό) και 4,1% (γενικό)

Δελτία ειδήσεων

Alpha: 17,8% (δυναμικό) και 19,8% (γενικό)

ΣΚΑΪ: 16,6% (δυναμικό) και 23% (γενικό)

Ant1: 10,3% (δυναμικό) και 11% (γενικό)

Star: 9,6% (δυναμικό) και 8,8% (γενικό)

Mega: 6,7% (δυναμικό) και 6,4% (γενικό)

Open: 5% (δυναμικό) και 7,5% (γενικό)

Prime time

ΣΚΑΪ: The Voice of Greece 18,5% (δυναμικό) και 26,1% (γενικό)

Alpha: Το σόι σου (Ε) 12,9% (δυναμικό) και 10,9% (γενικό)

Ant1: Ταξί 12,3% (δυναμικό) και 11,6% (γενικό)

Star: Η θεία από το Σικάγο 8,9% (δυναμικό) και 8,7% (γενικό)

Mega: The Rundown 4,6% (δυναμικό) και 4,8% (γενικό)

Open: Γονείς της Συμφοράς 4% (δυναμικό) και 3,2% (γενικό)

Late night

ΣΚΑΪ: Το Θήραμα 17,3% (δυναμικό) και 21,5% (γενικό)

Alpha: The Bachelor 3 12,1% (δυναμικό) και 10,8% (γενικό)

Star: Robin Hood 10,4% (δυναμικό) και 10% (γενικό)

Ant1: Desperado 9,7% (δυναμικό) και 8,3% (γενικό)

Open: Total Football 2,7% (δυναμικό) και 3,3% (γενικό)

Mega: Super Μπάλα Live 2,2% (δυναμικό) και 2,8% (γενικό)