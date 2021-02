Αυτό το βραχιόλι θα κρίνει τα πάντα στο Battle of the Couples!

Το Battle of the Couples έρχεται στον Alpha και η αναμονή είναι μεγάλη.

Τα βραχιόλια είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο σε όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στοreality.

Κάθε ζευγάρι φορά από ένα γαλάζιο βραχιόλι με τα ονόματά τους κι έναν κεραυνό, ο οποίος συμβολίζει τη δύναμή τους μέσα στο παιχνίδι.



Όσο φορούν το βραχιόλι είναι ασφαλείς. Στην Τελετή των Βραχιολιών, ο παρουσιαστής, Παναγιώτης Βασιλάκος, θα κόβει τα βραχιόλια των ζευγαριών που κινδυνεύουν να αποχωρήσουν και θα πρέπει να αγωνιστούν για την παραμονή τους.



Τα ζευγάρια που θα πηγαίνουν σε διαδικασία αποχώρησης προκύπτουν από την απόδοσή τους στις δοκιμασίες της εβδομάδας, αλλά και από την ανοιχτή ψηφοφορία των αντιπάλων τους.

Τα ζευγάρια που δε φορούν πια τα βραχιόλια τους, γνωρίζουν ότι δεν έχουν προστασία κι ότι μπορεί να μην επιστρέψουν ξανά στην βίλα του Battle of the Couples, χάνοντας ταυτόχρονα ό,τι ποσό έχουν μέχρι εκείνη την ώρα στο λογαριασμό τους!