Battle of the Couples: Κρίστη και Κώστας, το ζευγάρι που έχει φιλοσοφήσει τη ζωή!

Η Κρίστη και ο Κώστας έρχονται από τη Θεσσαλονίκη, είναι μαζί 3 χρόνια και συγκατοικούν τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Ο Κώστας έχει κάνει πολλές δουλειές μέχρι τώρα: από τεχνικός αγωνιστικών αυτοκινήτων μέχρι παραγωγός μουσικών events. Σε ένα event γνωρίστηκε με την Κρίστη, ό,τι καλύτερο του έχει συμβεί εν ώρα εργασίας, όπως λέει και ο ίδιος. Η Κρίστη έχει σπουδάσει αγγλική φιλολογία και μουσική, μιλάει 5 γλώσσες κι ασχολείται επαγγελματικά με το τραγούδι. Το ζευγάρι μοιράζεται το ίδιο πάθος για τη μυθολογία, τη φιλοσοφία και την αυτοβελτίωση.

Η αγάπη του Κώστα για την Κρίστη είναι δυνατή. Κάποια στιγμή μάλιστα της έκανε δημόσια πρόταση γάμου! Γονάτισε μπροστά στην αγαπημένη του στη διάρκεια τηλεοπτικού μουσικού σόου που συμμετείχε η Κρίστη, και της ζήτησε να περάσουν το υπόλοιπο της ζωής τους μαζί. Από το γεγονός ότι ακόμη δεν έχουν ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας αλλά κι από δηλώσεις που έχει κάνει ο Κώστας σχετικά με τον θεσμό του γάμου, φαίνεται ότι θα αργήσει ως γεγονός...

Κι οι δύο δεν ανέχονται τις αερολογίες και θεωρούν ότι ξεχωρίζουν από το πλήθος.

Μπαίνουν στο Battle of the Couples και με το χρηματικό έπαθλο θέλουν να κάνουν τον Γύρο του Κόσμου με μια μεγάλη στάση στη λατινική Αμερική.

Θα είναι το Battle of the Couples ό,τι καλύτερο τους έχει συμβεί;

Το συγκεκριμένο reality έχει κάποια πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που το διαφοροποιούν από οτιδήποτε έχουμε δει έως τώρα! Οι συμμετέχοντες μπαίνουν στη βίλα ως ζευγάρια, δεν τους λείπει το φαγητό ή οτιδήποτε άλλο και ζουν σε ένα πολύ ωραίο περιβάλλον. Όμως, για να καταφέρουν να φτάσουν μέχρι το τέλος και να φύγουν με το μεγάλο χρηματικό έπαθλο, πρέπει να παραμείνουν ενωμένοι! Η σχέση τους πρέπει να στηρίζεται σε 6 βασικά θεμέλια! ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ-ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ-ΑΦΟΣΙΩΣΗ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΣΥΝΕΓΑΣΙΑ-ΑΝΤΟΧΗ. Μόνον έτσι θα καταφέρουν να ανταπεξέλθουν στις δοκιμασίες του BOTC, που στηρίζονται σε αυτά ακριβώς τα θεμέλια. Στη διάρκεια αυτής της περιπέτειας τα ζευγάρια, θα κάνουν συμμάχους κι εχθρούς, θα χαράξουν στρατηγική και θα καταλάβουν ότι στο τέλος μπορούν να στηριχθούν μόνον ο ένας στον άλλο!