Λίγο πριν τη μεγάλη πρεμιέρα του Battle of the Couples, η Σάσα Σταμάτη χορεύει με τον Γιώργο το… κοπέλι του Battle of the Couples και το ντουέτο έχει «κουζουλάνει» κόσμο… Battle of the Couples:

Πρεμιέρα αυτή την Πέμπτη στις 21:00

Δείτε το απολαυστικό βίντεο: