Battle of the Couples Sneak Preview: Μια αποκάλυψη, μια πρώτη φιλία και λίγα ισπανικά, φέρνουν τα πάνω κάτω στην Αρένα

Τα ζευγάρια εισέρχονται στην αρένα και τα υποδέχεται ο Παναγιώτης. Βλέπουμε δύο από τα ζευγάρια να συζητούν με τον παρουσιαστή του Battle of the Couples. Πρόκειται για τον Γιώργο και την Εβελίνα και τον Κυριάκο με την Μαριάννα. Ο Γιώργος αποκαλύπτει στον Παναγιώτη ότι τον κέρδισαν τα μάτια της Εβελίνας, ενώ παραδέχεται ανοιχτά ότι τη ζηλεύει και δεν αφήνει κανέναν να την αγγίξει! Ο Κυριάκος εξομολογείται στον Παναγιώτη ότι η Μαριάννα είναι η πρώτη του σχέση. Οι υπόλοιποι αντιδρούν με έκπληξη σε αυτή του την αποκάλυψη. Η γνώση της ισπανικής γλώσσας από τον Κυριάκο γίνεται η αφορμή να ξεκινήσει η πρώτη φιλία, μεταξύ ζευγαριών στην αρένα του Battle of the Couples.

Στην πρεμιέρα του Battle of the Couples θα δούμε δοκιμασίες που θα μας κόψουν την ανάσα, αλλά και άλλες που θα μας κάνουν να γελάσουμε.

Τα ζευγάρια πρέπει να αποδείξουν πόσο καλά γνωρίζουν ο ένας τον άλλον και πόσο αφοσιωμένοι είναι στην σχέση τους!

Όλα τα ζευγάρια με την είσοδο τους στην αρένα θα αποκτήσουν 100.000 ευρώ!

Ποια ζευγάρια θα καταφέρουν να εξασφαλίσουν την είσοδο τους στη βίλα;

Ποια θα παραλάβουν το βραχιόλια τους από τη Σάσα;