Ο Σπάικ Λι ετοιμάζει σειρά ντοκιμαντέρ ενόψει της 20ής επετείου των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου

Ο σκηνοθέτης Σπάικ Λι προετοιμάζει σειρά ντοκιμαντέρ για την 20ή επέτειο των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου, ένα «ανεπανάληπτο πορτρέτο» των νεοϋορκέζων και της ικανότητάς τους να ξεπερνούν τις αντιξοότητες, από την καταστροφή του World Trade Center ως την πανδημία του νέου κορωνοϊού, ανακοίνωσε τη Δευτέρα το τηλεοπτικό δίκτυο HBO (όμιλος WarnerMedia).

Ο όμιλος δεν διευκρίνισε πότε ακριβώς θα αρχίσει να μεταδίδεται η σειρά μέσω του HBO και της πλατφόρμας streaming HBO Max, περιοριζόμενος να αναγγείλει ότι θα είναι διαθέσιμη «αργότερα φέτος».

«Είμαι περήφανος που θα δημιουργήσω ένα ‘Spike Lee Joint’ για το πώς η πόλη μας/μου βρέθηκε στο επίκεντρο της 11ης Σεπτεμβρίου και της πανδημίας του νέου κορωνοϊού», ανέφερε ο διάσημος νεοϋορκέζος σκηνοθέτης, σύμφωνα με την ανακοίνωση Τύπου του ομίλου.

«Με πάνω από 200 συνεντεύξεις, θα αναδείξουμε τι κάνει στ’ αλήθεια την πόλη της Νέας Υόρκης την πιο απίστευτη πόλη στον κόσμο και την ποικιλομορφία των κατοίκων της, που συμβάλλουν σε αυτό. Εδώ και αιώνες παρατηρητές και άνθρωποι παρακινούμενοι από το μίσος είχαν ανακηρύξει (...) τη Νέα Υόρκη νεκρή», πρόσθεσε δηκτικά ο σκηνοθέτης, που έχει λάβει βραβεία Όσκαρ για τις ταινίες Do The Right Thing και —πιο πρόσφατα— BlacKkKlansman.

Η Λίσα Χέλερ και η Νάνσι Έιμπραχαμ, οι οποίες μοιράζονται την ευθύνη για τα ντοκιμαντέρ του HBO, εξέφρασαν ικανοποίηση για τη νέα συνεργασία του δικτύου με τον καταξιωμένο 63χρονο σκηνοθέτη, ο οποίος έχει ήδη γυρίσει μια σειρά για το κανάλι, με θέμα τις συνέπειες του πλήγματος του κυκλώνα Κατρίνα στη Νέα Ορλεάνη.

«Θεωρούμε ιδιαίτερα πολύτιμη την ικανότητα του Σπάικ Λι να δημιουργεί χρονικά ιστορικών γεγονότων, αποτίνοντας φόρο τιμής στα θύματα ενώ ταυτόχρονα μας κάνει μάρτυρες της ανθρώπινης δύναμης και αντοχής», τόνισαν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ