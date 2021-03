Οι τηλεθεάσεις του Σαββάτου: Οι πρωινές εκπομπές, η «μάχη» των δελτίων ειδήσεων και ο νικητής του Prime Time

Αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης του Σαββάτου 20 Μαρτίου 2021. Πώς εξελίχθηκε η «μάχη» των πρωινών εκπομπών και το ντέρμπι των δελτίων ειδήσεων. Ποιος έκοψε το «νήμα» της Prime Time ζώνης.

Νωρίς το πρωί

OPEN: Τώρα ό,τι συμβαίνει 15,2% δυναμικό (16,4% σύνολο)

ΑΝΤ1: Πρωινοί τύποι 11,7% δυναμικό (11,9% σύνολο)

Mega: Mega Σαββατοκύριακο 10% δυναμικό (9% σύνολο)

ΣΚΑΙ: Καλημέρα 8,4% δυναμικό (19,5% σύνολο)

Πρωινή ζώνη

ALPHA: Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 14,8% δυναμικό (24,1% σύνολο)

Open: Έλα χαμογέλα 12,8% δυναμικό (12% σύνολο)

ΣΚΑΪ: Σαββατοκύριακο παρέα 5,7% δυναμικό (14,9% σύνολο)

ΑΝΤ1: Υγεία πάνω από όλα 3,3% δυναμικό (6,7% σύνολο)

Mega: Are we there yet? 3,1% δυναμικό (2,8% σύνολο)

Μεσημεριανή ζώνη

ALPHA: Καλύτερα δεν γίνεται 19,1% δυναμικό (17,5% σύνολο)

ALPHA: Kitchen Lab 17,3% δυναμικό (15,1% σύνολο)

ΣΚΑΙ: Dot 15,5% δυναμικό (15,1% σύνολο)

ΑΝΤ1: Γειτονιές στο πιάτο 10,5% δυναμικό (8,8% σύνολο)

STAR: Modern Family 9,2% δυναμικό (5,6% σύνολο)

ΣΚΑΙ: ΣΚ Family 7,2% δυναμικό (8,5% σύνολο)

Mega Star: 3,2% δυναμικό (3,4% σύνολο)

Open: Αννίτα Κοίτα 2,5% δυναμικό (4,1% σύνολο)

Απογευματινή ζώνη

ΣΚΑΪ: Ο πιο αδύναμος κρίκος 17,2% δυναμικό (16,6% σύνολο)

ΣΚΑΪ: Happy Traveller 13,2% δυναμικό (15,4% σύνολο)

ALPHA: Το σόι σου (Ε) 11,5% δυναμικό (13,2% σύνολο)

ΑΝΤ1: Taxi 9,3% δυναμικό (13,1% σύνολο)

STAR: Percy Jackson & Olympians 8,5% δυναμικό (7,6% σύνολο)

Mega: My Greece 6,3% δυναμικό (5,2% σύνολο)

Δελτία ειδήσεων

ALPHA: 13,6% δυναμικό (16,6% σύνολο)

ΣΚΑΪ: 12,1% δυναμικό (18,5% σύνολο)

STAR: 10,3% δυναμικό (10,1% σύνολο)

ΑΝΤ1: 8,3% δυναμικό (11,7% σύνολο)

Mega: 6,5% δυναμικό (7,4% σύνολο)

OPEN: 5% δυναμικό (6,5% σύνολο)

Prime time

STAR: MasterChef 5 33,4% δυναμικό (25,8% σύνολο)

ΑΝΤ1: Η Φάρμα 19,4% δυναμικό (17,1% σύνολο)

ANT1: Η φαμίλια 14,9% δυναμικό (12,3% σύνολο)

Mega: Στο σπίτι με το Mega 9,8% δυναμικό (11,2% σύνολο)

ALPHA: Διπλοπενιές 8,6% δυναμικό (9% σύνολο)

ΣΚΑΪ: Στην υγειά μας ρε παιδιά 6,2% δυναμικό (11,7% σύνολο)

OPEN: Ταξίδι στο κέντρο της Γης 3,8% δυναμικό (4,3% σύνολο)