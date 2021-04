Bachelor… από «χρυσάφι» για τον Alpha και την Imperius!

To διεθνές dating show που έκανε την πρεμιέρα του στην Ελλάδα στον Alpha, τον Σεπτέμβριο του 2020 και κατάφερε να γεμίσει ροδοπέταλα τα βράδια μας έγινε το απόλυτo «talk of the town» και συνεχίζει να κερδίζει τις εντυπώσεις!

Πέρα από το τηλεοπτικό κοινό, και οι επαγγελματίες του digital marketing και innovation υπέκυψαν στο στοχευμένο, πρωτογενές και πρωτότυπο περιεχόμενο των social media accounts του Bachelor και του χάρισαν τρία βραβεία.

Οι digital καινοτομίες και οι πρωτοποριακές πρακτικές που σε συνεργασία με τον Alpha εισήγαγε και εφάρμοσε η εταιρία Imperius στα social media, έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στην ανάδειξη του πρώτου Έλληνα «Εργένη» στο πιο δημοφιλές τηλεοπτικό πρόγραμμα της σεζόν.

Η διαδικτυακή παρουσία του Bachelor ήταν ακαταμάχητη, αφού η ομάδα των social media «φλέρταρε» με το κοινό σε όλες τις πλατφόρμες, χρησιμοποιώντας χιούμορ, πρωτογενές, αλλά και τηλεοπτικό περιεχόμενο, ενώ επιστράτευσε πνευματώδη διάλογο με τους χρήστες και τα πρόσωπα του καναλιού καθώς και custom φίλτρα και ενέργειες που αύξησαν κατακόρυφα και τον αριθμό, αλλά και το engagement των Bachelor Fans.

Η εταιρεία Imperius κέρδισε 3 βραβεία στα Indie Awards για την social media παρουσία της εκπομπής “The Bachelor” του Alpha στον Digital χώρο.

Ο Δημήτρης Κανέλλης, ιδρυτής της Imperius, δήλωσε:

«Ο μόνος τρόπος να δοκιμάσεις νέες ιδέες και να παραμείνεις δημιουργικός είναι με trial & error. Βασική προϋπόθεση για να πετύχεις το παραπάνω είναι η σχέση πελάτη και εταιρείας να μετεξελιχθεί γρήγορα σε μία κοινή ομάδα, με έναν, κοινό στόχο. Αυτό πετύχαμε με τον Alpha.»

H πολλαπλή βράβευση αφορά στα Indie Awards 2021 που πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά, με στόχο να αναδείξουν τα κορυφαία ανεξάρτητα Agencies που ξεχωρίζουν σε μια άκρως ανταγωνιστική αγορά.

Η απονομή πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 16 Απρίλιου διαδικτυακά.

To Bachelor επιστρέφει τον Σεπτέμβριο στον Alpha.

Είστε έτοιμοι να ερωτευτείτε, ξανά;

Ο δεύτερος κύκλος του πιο πολυσυζητημένου τηλεοπτικού project έρχεται,

φυσικά στον Alpha!