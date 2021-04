Βραβεία Oscar: Όλα όσα πρέπει να ξέρουμε για την απονομή, τα φαβορί και τις Ελληνικές υποψηφιότητες

Η αντίστροφη μέτρηση για την 93η τελετή απονομή των βραβείων Όσκαρ ξεκίνησε. Τα κοκκινα χαλιά στρώθηκαν αλλά τίποτα δε θα θυμίζει τις παλιές απονομές.

Τα αστέρια ετοιμάζονται για την απονομή των βραβείων Oscar, η οποία φέτος λόγω της επιδημίας του κορωνοϊού θα πραγματοποιηθεί σε πολλές τοποθεσίες παγκοσμίως.

Σε αντίθεση με τις πρόσφατες τελετές απονομής βραβείων όπως οι Χρυσές Σφαίρες, ο Μπαφτας και ΕΜΜΥ, τα Όσκαρ ζήτησαν από τους υποψηφίους να παρευρεθούν σε μια από τις τοποθεσίες αυτοπροσώπως.

Η μεγάλη βραδιά του κινηματογράφου θα ξεκινήσει στις 03.00 τα ξημερώματα της Mεγάλης Δευτέρας ώρα Ελλάδος, και για πρώτη φορά θα λάβει χώρα σε δύο σημεία: το Dolby Theatre και το Union Station, τον εμβληματικό κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Λος Άντζελες.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος την φαντασμαγορική τελετή των βραβείων Oscar πρόκειται να απολαύσουμε στο ειδικό pop-up κανάλι της Cosmote TV!

Oscar με άρωμα Ελλάδας

Η φετινή τελετή θα έχει και ελληνικό ενδιαφέρον. Ο πολυβραβευμένος Έλληνας μοντέρ Γιώργος Λαμπρινός είναι υποψήφιος για το μοντάζ της ταινίας "Ο Πατέρας" του Φλόριαν Ζέλερ. Ο Γ. Λαμπρινός έχει αποσπάσει περισσότερες από 10 υποψηφιότητες για το μοντάζ της συγκεκριμένης ταινίας αλλά και νίκες, μεταξύ αυτών, στα βραβεία της Ένωσης Κριτικών του Λος Άντζελες και στα British Independent Film Awards.

Ο διακεκριμένος διευθυντής φωτογραφίας Φαίδων Παπαμιχαήλ είναι υποψήφιος για τη διεύθυνση φωτογραφίας της "Δίκης των 7 του Σικάγου" του Ααρον Σόρκιν. Πρόκειται για τη δεύτερη υποψηφιότητα στα Όσκαρ για τον Φαίδωνα Παπαμιχαήλ, μετά με τη "Nebraska" του Αλεξάντερ Πέιν που ήταν υποψήφιος για Οσκαρ Καλύτερης Φωτογραφίας το 2014.

Πού θα γίνει η τελετή – Mέσω Zoom θα συνδεθούν οι περισσότεροι υποψήφιοι

Tο κύριο μέρος της τελετής θα παρουσιαστεί από το Λος Αντζελες, ως συνήθως. Η τελετή θα γίνει στο Union Station, 12 χλμ. μακριά από το Dolby Theater όπου διεξάγεται συνήθως. Ο Ντέιβιντ Ρούμπιν, ο πρόεδρος της Ακαδημίας, ανακοίνωσε ήδη από το Μάρτιο ότι η τελετή θα διεξαχθεί σε έναν ιστορικό σιδηροδρομικό σταθμό στην καρδιά του Λος Άντζελες, περίπου 12 χιλιόμετρα από το Dolby Theater όπου διεξάγονται παραδοσιακά οι τελετές.

Ο σταθμός Union Station, διάσημος για την αρχιτεκτονική του ισπανικού αποικιακού στυλ, αναμένεται να επιτρέψει στην πλειάδα των αστέρων να συμμετάσχουν στο γκαλά, τηρώντας τις αποστάσεις ασφαλείας, στο πλαίσιο των μέτρων κατά της πανδημίας. Θα επιτρέψει ακόμη να στηθεί ένα τύπου κόκκινο χαλί, μικρότερο και διαφορετικό από τις άλλες χρονιές.

Το κοινό που θα βρίσκεται ζωντανά στο Λος Άντζελες δεν θα είναι αναρίθμητο αλλά το πολύ ως 170 άτομα, με όλους τους προσκεκλημένους να υποβάλλονται σε θερμομέτρηση πριν την είσοδό τους στον χώρο της απονομής.

Λονδίνο

Στο BFI του Λονδίνου θα μαζευτούν οι υποψήφιοι για Όσκαρ Βρετανοί ενώ ένα άλλο στούντιο θα δημιουργηθεί για τους Γάλλους υποψηφίους.

Στόχος είναι να αποφευχθεί να δούμε τους περισσότερους υποψηφίους μέσω Zoom, με τους παραγωγούς της απονομής να δηλώνουν ότι έχουν κάνει μεγάλες προσπάθειες για να παρέχουν ένα ασφαλές και ευχάριστο βράδυ για τους συμμετέχοντες που θα παραστούν στην τελετή αυτοπροσώπως.

«Το σχέδιό μας είναι, για φέτος, τα Όσκαρ να μοιάζουν σε μια ταινία, όχι σε ένα τηλεοπτικό θέαμα», εξήγησε ο Σόντερμπεργκ και οι άλλοι παραγωγοί σε δελτίο τύπου.

Χωρίς κεντρικό παρουσιαστή - Πώς θα εξελιχθεί η βραδιά

Παρά την πανδημία, η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ θα διεξαχθεί με φυσική παρουσία και το επίσημο ένδυμα θα είναι υποχρεωτικό, όπως και τα μέτρα υγειονομικής προφύλαξης.

Η βραδιά των Όσκαρ, η οποία αποτελεί την πιο δημοφιλή σε τηλεθέαση τελετή από οποιαδήποτε άλλη στον κόσμο, θα σκηνοθετηθεί για έκτη φορά από τον Γκλεν Γουάις, έναν αναγνωρισμένο ειδικό σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις, με την παραγωγή του Στίβεν Σόντερμπεργκ, του σκηνοθέτη της ταινίας «Contagion».

Όπως έχει γίνει γνωστό, δε θα υπάρξει κεντρικός παρουσιαστής για τα βραβεία της Αμερικάνικης Ακαδημίας Κινηματογράφου, όμως, οι παραγωγοί της βραδιάς ετοιμάζουν ένα all-star cast για να παρουσιάσει τις επιμέρους κατηγορίες.

Στη 01:30 θα αρχίσει η ζωντανή μετάδοση του pre-show από το Λος Άντζελες που θα μας δείξει τη διαδρομή των υποψηφίων μέχρι τη μεγάλη βραδιά, καθώς και στιγμιότυπα από το πάρτι όπου θα ακουστούν τα πέντε υποψήφια τραγούδια. Τα τραγούδια θα ερμηνεύσουν μεγάλα ονόματα της μουσικής όπως Celeste, H.E.R., Leslie Odom Jr, Laura Pausini, Daniel Pemberton, Molly Sanden, Diane Warren.

Ποια θεωρούνται τα ακλόνητα φαβορί στις κορυφαίες κατηγορίες;

Όπως όλα δείχνουν η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών με τα εφετινά βραβεία σκοπεύει να στηρίξει τη διαφορετικότητα έπειτα από χρόνια επικρίσεων για περιθωριοποίηση καλλιτεχνών.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός πως για πρώτη φορά δύο γυναίκες φιγουράρουν στην κατηγορία καλύτερης σκηνοθεσίας, ενώ τα βραβεία υποκριτικής των Όσκαρ 2021 φαίνεται πως θα είναι αποκλειστικά αφροαμερικανική υπόθεση.

Οι ταινίες

Οι ταινίες που ξεχώρισαν και θα ακουστούν περισσότερο τα ξημερώματα της Μεγάλης Δευτέρας για την Ελλάδα είναι το Nomadland, αλλά και οι ταινίες «Ο Πατέρας», «Ο Ιούδας και ο Μαύρος Μεσσίας», «Mank», «Minari» και «Η δίκη των 7 του Σικάγο».

Το Nomadland ο μεγάλος μεγάλος νικητής;

Το Nomadland αναμένεται να κερδίσει σε δύο μεγάλες κατηγορίες, την καλύτερη ταινία και την καλύτερη σκηνοθεσία για την Chloé Zhao.

Η ταινία διηγείται την ιστορία μιας γυναίκας ονόματι Φεντ, την οποία παίζει η Frances McDormand, η οποία ταξιδεύει στη δυτική Αμερική κάνει περιστασιακές δουλειές για να κερδίσει χρήματα και συναντά νομάδες. Κάποιοι από του νομάδες που εμφανίζονται στην ταινία, μάλιστα, είναι στην πραγματικότητα νομάδες και όχι επαγγελματίες ηθοποιοί.

«Η δίκη των 7 του Σικάγο»

Υπάρχει πάντοτε η πιθανότητα να δούμε την έκπληξη, που σύμφωνα με τους κριτικούς δεν είναι άλλη από την ταινία «Η δίκη των 7 του Σικάγο» που βρίσκεται επίσης υποψήφια στην κατηγορία καλύτερης ταινίας των Όσκαρ.

Η Zhao είναι μία από τις δύο γυναίκες σκηνοθέτες που είναι υποψήφιες φέτος για Οσκαρ σκηνοθεσίας, μαζί με την Emerald Fennell του Promising Young Woman, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που δύο γυναίκες είναι υποψήφιες σε μια χρονιά για το Οσκαρ Σκηνοθεσίας. Και ναι φαντάζει εξαιρετικά πιθανό απόψε η Zhao να φύγει με το Οσκαρ ανά χείρας.

Σε αυτή την περίπτωση, η σκηνοθέτις θα γίνει η δεύτερη, μετά την Κάθριν Μπίγκελοου που λαμβάνει το βαρύτιμο αγαλματίδιο για μια από τις σημαντικότερες κατηγορίες την βραδιά των Όσκαρ.

Ο Chadwick Boseman, που πέθανε το περασμένο καλοκαίρι, θα μπορούσε να κερδίσει το Οσκαρ καλύτερου ηθοποιού για την ερμηνεία του στο Black Bottom του Ma Rainey. Έχει κερδίσει το ίδιο βραβείο στις περισσότερες άλλες τελετές φέτος - αν και όχι το Bafta (όπου το βραβείο Α' Ανδρικού Ρόλου κέρδισε ο Sir Anthony Hopkins) και στο Independent Spirit (όπου το κέρδισε ο Riz Ahmed).

Ο Daniel Kaluuya (από το Judas and the Black Messiah) και η Yuh-Jung Youn (από το Minari) είναι πιθανό να επιστρέψουν σπίτι τους με τα Οσκαρ Β' Ανδρικού Ρόλου και Β' Γυναικείου Ρόλου αντίστοιχα, κρίνοντας από την πορεία τους στα άλλα κινηματογραφικά βραβεία της χρονιάς.

Το Mank, το ασπρόμαυρο δράμα με πρωταγωνιστή τον Gary Oldman μπορεί να έχει τις περισσότερες υποψηφιότητες αλλά είναι μάλλον απίθανο να κερδίσει κάποιο από τα Οσκαρ των μεγάλων κατηγοριών. Αντιθέτως θα μπορούσε να κερδίσει κάποιο από τα πιο τεχνικά βραβεία όπως το Οσκαρ σχεδιασμού παραγωγής.

Καλύτερης Σκηνοθεσίας

Thomas Vinterberg, Another Round

David Fincher, Mank

Lee Isaac Chung, Minari

Chloé Zhao, Nomadland

Emerald Fennell, Promising Young Woman



Α' Ανδρικού ρόλου

Riz Ahmed (Sound of Metal)

Chadwick Boseman (Ma Rainey's Black Bottom)

Anthony Hopkins (The Father)

Gary Oldman (Mank)

Steven Yeun (Minari)



Α' Γυναικείου Ρόλου

Viola Davis, Ma Rainey's Black Bottom

Andra Day, The United States vs. Billie Holiday

Vanessa Kirby, Pieces of a Woman

Frances McDormand, Nomadland

Carey Mulligan, Promising Young Woman



Καλύτερο Διασκευασμένο Σενάριο

Borat Subsequent Moviefilm

The Father

Nomadland

One Night in Miami

The White Tiger



Καλύτερο Πρωτότυπο Σενάριο

Judas and the Black Messiah

Minari

Promising Young Woman

Sound of Metal

The Trial of the Chicago 7



Β' Ανδρικού Ρόλου

Sacha Baron Cohen, The Trial of the Chicago 7

Daniel Kaluuya, Judas and the Black Messiah

Leslie Odom Jr., One Night in Miami

Paul Raci, Sound of Metal

Lakeith Stanfield, Judas and the Black Messiah



Β' Γυναικείου Ρόλου

Maria Bakalova, Borat Subsequent Moviefilm

Glenn Close, Hillbilly Elegy

Olivia Colman, The Father

Amanda Seyfried, Mank

Yuh-Jung Youn, Minari



Καλύτερο Τραγούδι

"Fight for You", Judas and the Black Messiah

"Hear My Voice," The Trial of the Chicago 7

"Husavik," Eurovision Song Contest: The Story of the Fire Saga

"Io Si (Seen)," The Life Ahead

"Speak Now," One Night in Miami



Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

Onward

Over The Moon

A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon

Soul

Wolfwalkers



Καλύτερο Soundtrack

Da 5 Bloods

Mank

Minari

News of the World

Soul



Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία

Another Round (Δανία)

Better Days (Κίνα)

Collective (Ρουμανία)

The Man Who Sold His Skin (Τυνησία)

Quo Vadis, Aida (Βοσνία Ερζεγοβίνη)



Καλύτερη Φωτογραφία

Judas and the Black Messiah

Mank

News of the World

Nomadland

The Trial of the Chicago 7



Καλύτερη Ενδυματολογία

Emma

Ma Rainey's Black Bottom

Mank

Mulan

Pinocchio



Καλύτερου Ήχου

Greyhound

Mank

News of the World

Soul

Sound of Metal



Καλύτερου Μακιγιάζ

"Emma"

"Hillbilly Elegy"

"Ma Rainey's Black Bottom"

"Mank"

"Pinocchio"



Καλύτερη ταινία μικρού μήκους

Feeling Through

The Letter Room

The Present

Two Distant Strangers

White Eye



Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων Μικρού Μήκους

Burrow

Genius Loci

If Anything Happens I Love You

Opera

Yes People



Καλύτερα Ειδικά Εφέ

Love and Monsters

The Midnight Sky

Mulan

The One and Only Ivan

Tenet



Καλύτερο Μοντάζ

The Father (Γιώργος Λαμπρινός)

Nomadland (Chloe Zhao)

Promising Young Woman (Frederick Thoraval)

Sound of Metal (Darius Marder)

The Trial of the Chicago 7 (Alan Baumgarten)



Σχεδιασμός Παραγωγής

The Father

Ma Rainey's Black Bottom

Mank

News of the World

Tenet



Καλύτερο Ντοκιμαντέρ μικρού μήκους

Colette

A Concerto is a Conversation

Do Not Split

Hunger Ward

A Love Song for Latasha



Καλύτερο Ντοκιμαντέρ

Collective

Crip Camp

The Mole Agent

My Octopus Teacher

Time

Θα γίνουν τελικά τα πάρτι;

Εν μέσω πανδημίας φυσικά και το κόκκινο χαλί και τα after πάρτι των Οσκαρ 2021 θα είναι πολύ διαφορετικά.

Πριν τα Οσκαρ θα προβληθεί το σόου «Oscars: Into the Spotlight» διάρκειας 90 λεπτών εστιάζοντας στο ταξίδι των υποψηφίων για Οσκαρ 2021 προς τη μεγάλη γιορτή του κινηματογράφου. Ουσιαστικά θα είναι ένα μεγάλο πάρτι με μουσική και τραγούδι.

Επίσης, 4 από τα 5 υποψήφια τραγούδια θα ερμηνευτούν στην ταράτσα του Μουσείου της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών στο Λος Άντζελες, ενώ το πέμπτο στην Ισλανδία!

Της απονομής θα ακολουθήσει το after party «Oscars: After Dark» με μια ανασκόπηση στα καλύτερα στιγμιότυπα της τελετής και live προβολή της παραλαβής των αγαλματιδίων από τους νικητές, αφού έχουν χαραχθεί τα ονόματά τους πάνω σε αυτά.