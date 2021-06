Οι τηλεθεάσεις της Πέμπτης: Οι πρωινές εκπομπές, η «μάχη» των δελτίων ειδήσεων και ο νικητής του Prime Time

Αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης της Πέμπτης 10 Ιουνίου 2021. Πώς εξελίχθηκε η «μάχη» των πρωινών εκπομπών και το ντέρμπι των δελτίων ειδήσεων. Ποιος έκοψε το «νήμα» της Prime Time ζώνης.

Νωρίς το πρωί

ALPHA: Happy Day 21,4% (δυναμικό) και 8,5% (γενικό)

OPEN: Διακοπές στην Αίγινα 13,2% (δυναμικό) και 8,2% (γενικό)

MEGA: Μπουκιά κι Συχώριο (Ε) 13,2% (δυναμικό) και 9,6% (γενικό)

ΑΝΤ1: Special Report 8,1% (δυναμικό) και 18,4% (γενικό)

STAR: New Girl 7,4% (δυναμικό) και 0,7% (γενικό)

ΣΚΑΪ: Ενοχλητική αλήθεια 7,2% (δυναμικό) και 22,9% (γενικό)

Πρωινή ζώνη

STAR: Στη Φωλιά των Κου Κου 20,8% (δυναμικό) και 9% (γενικό)

ΑNT1: Το Πρωινό 13,8% (δυναμικό) και 13,2% (γενικό)

ALPHA: Έλα ν'αγαπαπηθούμε ντάρλινγκ 10,8% (δυναμικό) και 11,1% (γενικό)

OPEN: Καρπουζάκι 8,3% (δυναμικό) και 14,6% (γενικό)

MEGA: Πάμε Δανάη 8,2% (δυναμικό) και 4,5% (γενικό)

ΣΚΑΪ: Dot (Ε) 4,1% (δυναμικό) και 22,9% (γενικό)

Μεσημεριανή ζώνη

ΑNT1: Ρουκ Ζουκ 22,7% (δυναμικό) και 18,3% (γενικό)

ΣΚΑΪ: Καλό μεσημεράκι 17,1% (δυναμικό) και 15,2% (γενικό)

ΑΝΤ1: Κωνσταντίνου και Ελένης (Ε) 16,3% (δυναμικό) και 13,2% (γενικό)

STAR: Shopping Star 15,4% (δυναμικό) και 18,1% (γενικό)

ΣΚΑΪ: Love it 11% (δυναμικό) και 13,9% (γενικό)

ALPHA: Pop Up 11,4% (δυναμικό) και 8,4% (γενικό)

MEGA: Κλεμμένα όνειρα 7% (δυναμικό) και 6% (γενικό)

OPEN: Style me up 5,2% (γενικό) και 6,7% (γενικό)

Απογευματινή ζώνη

STAR: Ο τροχός της τύχης 17,9% (δυναμικό) και 20,9% (γενικό)

MEGA: Live news 13,2% (δυναμικό) και 15,2% (γενικό)

STAR: Elif 10,4% (δυναμικό) και 13,5% (γενικό)

ALPHA: Deal 10,9% (δυναμικό) και 23,4% (γενικό)

ΑΝΤ1: Still Standing 10,9% (δυναμικό) και 13,6% (γενικό)

ΣΚΑΪ: House of Fame 9,7% (δυναμικό) και 6,6% (γενικό)

OPEN: Κάθε μέρα Chef 4,2% (δυναμικό) και 3,2% (γενικό)

Δελτία ειδήσεων

Γενική απεργία είχαν οι εργαζόμενοι στους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς της Ελλάδας, στην ΕΡΤ και την Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, με εξαίρεση τον ΣΚΑΪ, για τον οποίο εξέδωσε και σχετική ανακοίνωση η ΕΣΗΕΑ.

Prime time

ΑΝΤ1: Φάρμα Τελικός 22,3% (δυναμικό) και 38,6% (γενικό)

ΑΝΤ1: Ήλιος 18,1% (δυναμικό) και 18% (γενικό)

ΣΚΑΪ: 8 Λέξεις 13,2% (δυναμικό) και 17,6% (γενικό)

STAR: The spy who dumped me 12,9% (δυναμικό) και 18,8% (γενικό)

ALPHA: Μην αρχίζεις τη μουρμούρα 11,2% (δυναμικό) και 12,4% (γενικό)

ALPHA: Έλα στη θέση μου 9,3% (δυναμικό) και 11,1% (γενικό)

ALPHA: Αγγελική 8% (δυναμικό) και 9,5% (γενικό)

MEGA: The Kings of Mykonos 7,2% (δυναμικό) και 7,4% (γενικό)

Late night

ΑΝΤ1: Ραντεβού στα κεφτά 20,7% (δυναμικό) και 26,6% (γενικό)

ΣΚΑΪ: Θανάσιμη αντιζηλία 5,7% (δυναμικό) και 7,8% (γενικό)

ALPHA: Tik Talk 5,1% (δυναμικό) και 4,1% (γενικό)

OPEN: Criminal Minds 4% (δυναμικό) και 4% (γενικό)