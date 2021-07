medioΠΙΛΑΦΟ και μια απώλεια για τη δημοσιογραφία - Μαγειρεύει ο Χρήστος Ξανθάκης

Μια φορά κι έναν καιρό, στη δεκαετία του ογδόντα, ο γιατρός Τζέφρεϋ Μακ Ντόναλντ μήνυσε τον διακριμένο δημοσιογράφο Τζο Μακ Γκίνις, δηλώνοντας ότι τον παραπλάνησε.

Ο λόγος;

Ο Μακ Ντόναλντ είχε δολοφονήσει την οικογένειά του και ο Μακ Γκίνις είχε πιστέψει και είχε δηλώσει αρχικά ότι ήταν αθώος για να αλλάξει γνώμη στη συνέχεια. Βλέπε και τη μήνυση.

* Το στόρι δεν πέρασε απαρατήρητο από την γερακομάτα δημοσιογράφο του περιοδικού Νew Yorker Τζάνετ Μάλκολμ, που έβαλε τα δυνατά της για να εξετάσει όχι τόσο τα ίδια τα εγκλήματα του δόκτωρος Μακ Ντόναλντ, όσο τη σχέση του με τον δημοσιογράφο.

Και από την έρευνά της αυτή προήλθε ένα σπουδαίο βιβλίο, που από τότε συμπεριλαμβάνεται σε όλες τις αγγλόφωνες λίστες με τα σημαντικότερα μη λογοτεχνικά πονήματα του εικοστού αιώνα. Τίτλος του “The Journalist and the Murderer” και πρώτη φράση του μια ανατριχιαστική διαπίστωση:

«Όποιος δημοσιογράφος δεν είναι πολύ ηλίθιος ή πολύ εγωιστής για να μην καταλαβαίνει τι συμβαίνει γύρω του, γνωρίζει ότι αυτό που κάνει είναι ηθικώς επιλήψιμο».

* Η Τζάνετ Μάκολμ άφησε την τελευταία της πνοή πριν από μερικές ημέρες σε ένα νοσοκομείο του Μανχάταν, σε ηλικία 89 ετών, ούσα θύμα του καρκίνου. Η καριέρα της διήρκεσε 55 χρόνια, ξεκινώντας από την πανεπιστημιακή εφημερίδα The Michigan Daily, συνεχίζοντας στο New Republic και καταλήγοντας στο New Yorker όπου και διέπρεψε. Ξεκινώντας από αυτά που κάποτε αποκαλούσαμε «γυναικεία» θέματα (παιδικά βιβλία, ας πούμε, και ευκαιρίες στα ψώνια των Χριστουγέννων), για να ανεβάσει ταχύτητα στη συνέχεια και να ασχοληθεί με τη λογοτεχνία, τις βιογραφίες, τη φωτογραφία, την ψυχανάλυση, το έγκλημα. Πάντοτε με απίστευτα διεισδυτική ματιά, που ενίοτε τρόμαζε φίλους και εχθρούς. Και δίχως να χαρίζει ποτέ κάστανα, ούτε καν στους ίδιους τους συναδέλφους της που αντιμετώπιζε στην καλύτερη περίπτωση με ψυχρότητα και στη χειρότερη με το νυστέρι του χειρουργείου…