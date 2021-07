Οι τηλεθεάσεις του Σαββάτου: Οι πρωινές εκπομπές, η «μάχη» των δελτίων ειδήσεων και ο νικητής του Prime Time

Αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης του Σαββάτου 10 Ιουλίου. Πώς εξελίχθηκε η «μάχη» των πρωινών εκπομπών και το ντέρμπι των δελτίων ειδήσεων. Ποιος έκοψε το «νήμα» της Prime Time ζώνης.

Νωρίς το πρωί

Open: ΤΩΡΑ Ο,ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ 19,1% (δυναμικό) και 18,3% (γενικό)

Mega: MEGA ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 11,1% (δυναμικό) και 11,5% (γενικό)

ΣΚΑΪ: ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΑΥΤΙΑ 10,1% (δυναμικό) και 20,4% (γενικό)

Πρωινές εκπομπές

Alpha: ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΕΣΗ 20,5% (δυναμικό) και 20,2% (γενικό)

ΣΚΑΪ: ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΠΑΡΕΑ 14,9% (δυναμικό) και 19% (γενικό)

STAR: Παιδικό πρόγραμμα 13,6% (δυναμικό) και 8,7% (γενικό)

Μεσημεριανές εκπομπές

Alpha: ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ! 15,1% (δυναμικό) και 17,2% (γενικό)

Star: THE SPACE BETWEEN US 11,6% (δυναμικό) και 8,8% (γενικό)

MEGA: MEGA STAR 8,2% (δυναμικο) και 5,6% (γενικό)

ΣΚΑΪ: ΣΟΥ ΚΟΥ FAMILY 7,4% (δυναμικό) και 11,9% (γενικό)

Open: OPEN SPORT 4,1% (δυναμικό) και 4,5% (γενικό)

Open: ΑΝΝΙΤΑ ΚΟΙΤΑ 2,7% (δυναμικό) και 4,6% (γενικό)

Απογευματινή ζώνη

STAR: THE MASK 15,6% (δυναμικό) και 12,3 (γενικό)

ΑΝΤ1: ΤΑΞΙ 12% (δυναμικό) και 8,5% (γενικό)

ΣΚΑΪ: Πιο αδύναμος κρίκος 11,3% (δυναμικό) και 16,4% (γενικό)

Alpha: Kitchen Lab (Ε) 11% (δυναμικό) και 15,2%(γενικό)

STAR: COOK BEEF 9,6% (δυναμικό) και 7,3% (γενικό)

ΣΚΑΪ: HAPPY TRAVELLER 8,1% (δυναμικό) και 12,3% (γενικό)

Mega: RED BULL ART OF MOTION 5,4% (δυναμικό) και 4,6% (γενικό)

Δελτία ειδήσεων

Alpha: 19% (δυναμικό) και 19,9% (γενικό)

Star: 12% (δυναμικό) και 9% (γενικό)

ΣΚΑΪ: 10,4% (δυναμικό) και 20% (γενικό)

AΝΤ1: 9% (δυναμικό) και 8,9% (γενικό)

Open: 5,1% (δυναμικό) και 7,4% (γενικό)

Mega: 4,3% (δυναμικό) και 7,2% (γενικό)

Prime time

Alpha: Η τέλεια απόδραση 14,9% (δυναμικό) και 15% (γενικό)

Star: FANTASTIC BEASTS AND WHERE TO FIND THEM 11,8% (δυναμικό) και 9,3% (γενικό)

Alpha: ΜΙΑ ΤΡΕΛΗ ΤΡΕΛΗ ΣΑΡΑΝΤΑΡΑ 11,1% (δυναμικό) και 13,5% (γενικό)

Mega: 50 FIRST DATES 11% (δυναμικό) και 8,7% (γενικό)

ΑΝΤ1: The Shallows 10,1% (δυναμικό) και 9,4% (γενικό)

ΟPEN: STREETDANCE 2 9,7% (δυναμικό) και 6,9% (γενικό)

ANT1: Τέντυ Μπόι Αγάπη Μου 9,4% (δυναμικό) και 10% (γενικό)

ΣΚΑΪ: O ΓΑΤΡΟΣ 8,8% (δυναμικό) και 15%(γενικό)

Mega: CELEBRITY GAME NIGHT 6,7% (δυναμικό) και 7,3% (γενικό)

OPEN: ΑΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΠΛΑΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ 5,7% (δυναμικό) και 5,4% (γενικό)

Late night

Star: HARRY POTTER AND THE PRISONER OF AZKABAN 9,6% (δυναμικό) και 8% (γενικό)

Alpha: THE ROOKIE 7,1% (δυναμικό) και 8,3 (γενικό)