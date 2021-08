Οι τηλεθεάσεις του Σαββάτου: Οι πρωινές εκπομπές, η «μάχη» των δελτίων ειδήσεων και ο νικητής του Prime Time

Αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης του Σαββάτου 31 Ιουλίου. Πώς εξελίχθηκε η «μάχη» των πρωινών εκπομπών και το ντέρμπι των δελτίων ειδήσεων. Ποιος έκοψε το «νήμα» της Prime Time ζώνης.

Νωρίς το πρωί

Open: ΤΩΡΑ Ο,ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ 13,2% (δυναμικό) και 16,5% (γενικό)

ΣΚΑΪ: ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 9,2% (δυναμικό) και 17,2% (γενικό)

Alpha: 60΄ΕΛΛΑΔΑ (Ε) 8,3% (δυναμικό) και 8,5% (γενικό)

Mega: MEGA ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 7,7% (δυναμικό) και 8,9% (γενικό)

Πρωινές εκπομπές

ΣΚΑΪ: ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΠΑΡΕΑ 14,6% (δυναμικό) και 17,6% (γενικό)

STAR: Παιδικό πρόγραμμα 8,9% (δυναμικό) και 7,7% (γενικό)

Open: JOKER 2,8% (δυναμικό) και 6,7% (γενικό)

Μεσημεριανές εκπομπές

MEGA: ΤΡΕΙΣ ΚΟΥΚΛΕΣ & ΕΓΩ 11,1% (δυναμικο) και 9,4% (γενικό)

Star: BEETHOVEN'S 2ND 9,3% (δυναμικό) και 9,4% (γενικό)

ΣΚΑΪ: DOT 7,8% (δυναμικό) και 9,2% (γενικό)

Alpha: Kitchen Lab (Ε) 4,8% (δυναμικό) και 6,6% (γενικό)

Open: ΓΛΥΚΕΣ ΑΛΧΗΜΕΙΕΣ E 1,8% (δυναμικό) και 2,8% (γενικό)

Απογευματινή ζώνη

ΑΝΤ1: Ο ΔΑΣΚΑΛΑΚΟΣ ΗΤΑΝ ΛΕΒΕΝΤΙΑ 12,7% (δυναμικό) και 10,8% ( γενικό)

STAR: THIS MEANS WAR 12,5% (δυναμικό) και 8,4% (γενικό)

Alpha: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 10,8% (δυναμικό) και 15,8% (γενικό)

ΣΚΑΪ: HAPPY TRAVELLER 9% (δυναμικό) και 10,4% (γενικό)

Δελτία ειδήσεων

Alpha: 14,5% (δυναμικό) και 20,5% (γενικό)

Mega: 13,3% (δυναμικό) και 13,7% (γενικό)

AΝΤ1: 12,9% (δυναμικό) και 14,2% (γενικό)

ΣΚΑΪ: 11,8% (δυναμικό) και 17,8% (γενικό)

Star: 9,8% (δυναμικό) και 7,9% (γενικό)

Open: 8,1% (δυναμικό) και 8,6% (γενικό)

Prime time

Alpha: ΠΟΙΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 18,2% (δυναμικό) και 18,1% (γενικό)

ΑΝΤ1: YOU DON'T MESS WITH THE ZOHAN 16,4% (δυναμικό) και 13,2% (γενικό)

Star: READY PLAYER ONE 12,4% (δυναμικό) και 8,2% (γενικό)

ΣΚΑΪ: Ο ΓΙΑΤΡΟΣ 10,9% (δυναμικό) και 17,7% (γενικό)

Mega: MAD VIDEO MUSIC AWARDS 9,7% (δυναμικό) και 7,7% (γενικό)

Mega: CELEBRITY GAME NIGHT 8,7% (δυναμικό) και 7,8% (γενικό)

ANT1: KARATE KID 2 7,3% (δυναμικό) και 6,5% (γενικό)

ΣΚΑΪ: EUROGAMES E 6,1% (δυναμικό) και 8% (γενικό)

ΟPEN: ΠΑΝΤΣΙ Ο ΣΚΥΛΟΣ 5,8% (δυναμικό) και 6% (γενικό)

Late night

Star: HARRY POTTER & HALF BLOOD PRINCE 12,6% (δυναμικό) και 9,3% (γενικό)

Alpha: STAR WARS EPISODE V 7,6% (δυναμικό) και 6,6% (γενικό)

ANT1: BERLIN STATION 7,1% (δυναμικό) και 8,5% (γενικό)

MEGA: GODZILLA 7,1% (δυναμικό) και 7,4% (γενικό)

OPEN: ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ: 6,4% (δυναμικό) και 8,6% (γενικό)