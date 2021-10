medioΠΙΛΑΦΟ με πρώτες εντυπώσεις από το Game of Chefs - Μαγειρεύει ο Χρήστος Ξανθάκης

Τα καλά νέα πρώτα:

Το Game of Chefs του Antenna είναι ένα κανονικό τηλεοπτικό προϊόν και όχι αυτό το τουρλουμπούκι το Top Chef που σέρβιρε ο Ατζούν στον ΣΚΑΪ.

Τα κακά νέα:

Έπεσε πάνω στη λαίλαπα των ελληνικών σήριαλ που αποτελούν τη μεγάλη φετινή μόδα και στην πρεμιέρα του κατέγραψε νούμερα από χαμηλά έως καταστροφικά.

Πάμε όμως να δούμε λίγο πιο αναλυτικά το νέο μαγειρικό ριάλιτυ.

Στο κάστινγκ, λοιπόν, η παραγωγή, που είχε το χρόνο να το δουλέψει το έργο και δεν βιαζότανε, μια χαρά τα κατάφερε. Οι διαγωνιζόμενοι και οι διαγωνιζόμενες μια χαρά φάτσες είναι και από μαγειρική μοιάζουν να κατέχουν αρκετά.

Οι κριτές από την άλλη, ως επαγγελματίες είναι υπεράνω πάσης υποψίας όπως και οι συνάδελφοί τους του Top Chef. Στο Game of Chefs, ωστόσο, μοιάζουν πολύ πιο καλά μπριφαρισμένοι και προετοιμασμένοι για την αποστολή τους. Λίγο οι υπερβολές του σεφ Λάντου να λείπανε και θα μιλάγαμε για άψογη λειτουργία του τρίο.

Άψογή είναι επίσης και η παρουσία της Ντορέτας Παπαδημητρίου και δεν της το είχα μετά από τη θητεία στο πρωινάδικο. Προσθέτει, όμως, αντί να αφαιρεί και οι ατάκες της είναι μετρημένες και εύστοχες.

Το σκηνικό είναι απολύτως επιτυχημένο και δεν δείχνει τσουρουτιά ή προχειρότητα, το μοντάζ σφιχτό χωρίς να κάνει κοιλιές η δράση (αν και σε μερικές περιπτώσεις, υπερβολικά σφιχτό και χάνεται λίγο η μπάλα) και η χρήση της μουσικής ευρηματική και ισορροπημένη. Σε αντίθεση με εκείνη του Top Chef, που είναι όλη την ώρα δράμα και καημός…

Με δυο λόγια; Με δυο λόγια, σε αντίθεση με το Top Chef το Game of Chefs θα μπορούσε να σταθεί ανταγωνιστικά απέναντι στο MasterChef. Έλα όμως που άλλαξαν οι μόδες και θέλει ο κοσμάκης σήριαλ και όχι ριάλιτυ. Κι έτσι, για την ώρα τουλάχιστον, έκατσε απάνω στην κέντα…