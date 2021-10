Οι τηλεθεάσεις του Σαββάτου: Οι πρωινές εκπομπές, η «μάχη» των δελτίων ειδήσεων και ο νικητής του Prime Time

Αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης του Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου. Πώς εξελίχθηκε η «μάχη» των πρωινών εκπομπών και το ντέρμπι των δελτίων ειδήσεων. Ποιος έκοψε το «νήμα» της Prime Time ζώνης.

Νωρίς το πρωί

Open: ΤΩΡΑ Ο,ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ 13,5% (δυναμικό) και 13,4% (γενικό)

Mega: MEGA ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 13,1% (δυναμικό) και 13,2% (γενικό)

ΣΚΑΪ: ΚΑΛΗΜΕΡΑ 12% (δυναμικό) και 19,8% (γενικό)

Πρωινές εκπομπές

MEGA: ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ 17,8% (δυναμικό) 13,1% (γενικό)

ALPHA: ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΕΣΗ 15,8% (δυναμικό) και 17,8% (γενικό)

ΣΚΑΪ: ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΠΑΡΕΑ 11,8% (δυναμικό) και 14,5% (γενικό)

STAR: Παιδικό πρόγραμμα 10,5% (δυναμικό) και 9,5% (γενικό)

Open: OPEN WEEKEND 6,4% (δυναμικό) και 5,9% (γενικό)

ANT1: ΠΡΩΙΝΟΙ ΤΥΠΟΙ 6,3% (γενικό) και 6,3% (δυναμικό)

Μεσημεριανές εκπομπές

Alpha: ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ 19,1% (δυναμικό) και 16,4% (γενικό)

MEGA: ΤΡΕΛΛΟΣ & ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 10,8% (δυναμικο) και 10,2% (γενικό)

Star: RETURN TO NIM'S ISLAND 10,5% (δυναμικό) και 8,6% (γενικό)

ΣΚΑΪ: ΟΛΑ ΓΚΟΥΝΤ 8,5% (δυναμικό) και 11,6% (γενικό)

Open: Η ΤΥΧΗ ΜΟΥ ΤΡΕΛΑΘΗΚΕ 7,1% (δυναμικό) και 9,2% (γενικό)

ΣΚΑΪ: THE WAY WAY BACK 6% (δυναμικό) και 6,4% (γενικό)

Open: OPEN SPORT 4,6% (δυναμικό) και 5,4% (γενικό)

Απογευματινή ζώνη

Alpha: ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ Ε 14,7% (δυναμικό) και 15,3% (γενικό)

STAR: OBLIVION 14% (δυναμικό) και 9,1% (γενικό)

ΑΝΤ1: GAME OF CHEFS E 11,7% (δυναμικό) και 11,8% ( γενικό)

ΣΚΑΪ: ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ E 6,8% (δυναμικό) και 11,3% (γενικό)

Open: FAMILIAR 1,7% (δυναμικό) και 3,5% (γενικό)

Δελτία ειδήσεων

Alpha: 22,3% (δυναμικό) και 20,9% (γενικό)

ΣΚΑΪ: 11% (δυναμικό) και 17,3% (γενικό)

Star: 9,5% (δυναμικό) και 7,5% (γενικό)

AΝΤ1: 8,3% (δυναμικό) και 9,6% (γενικό)

Mega: 8% (δυναμικό) και 9,4% (γενικό)

Open: 2,5% (δυναμικό) και 5,3% (γενικό)

Prime time

ΣΚΑΪ: THE VOICE OF GREECE 26% (δυναμικό) και 29,1% (γενικό)

Alpha: ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ (Ε) 19,5% (δυναμικό) και 16,7%

(γενικό)

ANT1: Ο ΜΑΓΟΣ ΤΟΥ ΡΟΖ 2 11,9% (δυναμικό) και 11,5% (γενικό)

Alpha: EΤ ΓΟΡΓΟΝΕΣ & ΜΑΓΚΕΣ 9,8% (δυναμικό) και 9,6% (γενικό)

Star: HOME 7,4% (δυναμικό) και 6,5% (γενικό)

ΟPEN: ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 5,9% (δυναμικό) και 5,1% (γενικό)

ΑΝΤ1: Η ΣΩΦΕΡΙΝΑ 5,4% (δυναμικό) και 7% (γενικό)

Mega: ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΟ MEGA 5,3% (δυναμικό) και 5,6% (γενικό)

Late night

Alpha: PARKER 11% (δυναμικό) και 10,4% (γενικό)

Star: NEXT TOP MODEL Ε 8,5% (δυναμικό) και 6,9% (γενικό)

OPEN: WINCHESTER ΣΠΙΤΙ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΩΝ 8,3% (δυναμικό) και 6,7% (γενικό)

ΣΚΑΪ: ΕΛΕΓΕΙΑ ΕΝΟΣ ΕΡΩΤΑ 6,9% (δυναμικό) και 9,7% (γενικό)