Θριαμβευτική πρεμιέρα για το J2US - Ξεπέρασε το 30% σε τέταρτο η τηλεθέαση του σόου (Φώτο)

Θριαμβευτική ήταν η πρεμιέρα του Νίκου Κοκλώνη και του ανανεωμένου J2US στον Alpha. Πιο φαντασμαγορικό από ποτέ, πιο εντυπωσιακό από κάθε άλλη χρονιά, πιο σύγχρονο, πιο διασκεδαστικό, το «Just the 2 of Us» κατέκτησε στην επίσημή του πρώτη, τους τηλεθεατές το Σάββατο, 25 Σεπτεμβρίου.

Από τις 8 το βράδυ μέχρι και τη 1.30 τα ξημερώματα ένα φαντασμαγορικό σόου κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού και αυτό αποτυπώθηκε και στα νούμερα τηλεθέασης.

Το J2US ήταν πρώτο και στο δυναμικό κοινό 18-54 με ποσοστό 22,2% αλλά και στο σύνολο του κοινού με ποσοστό 22,9% αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό.

Στο ψηλότερό του τέταρτο, το J2US έφτασε στο 28,7% στο δυναμικό κοινό και ξεπέρασε το 30% στο σύνολο του κοινού. Τα ανατρεπτικά ζευγάρια του φετινού σόου και το εντυπωσιακό θέαμα κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον των τηλεθεατών σε όλη τη διάρκειά του.

Αυτό καταγράφηκε και στα social media καθώς το J2US ήταν πρώτο trend στο Twitter σε όλη του τη διάρκεια, ξεπερνώντας τις 40.000 tweets.

Just the 2 of Us : Φαντασμαγορικό σόου, λαμπερή πρεμιέρα , θέαμα διεθνών προδιαγραφών

Η εντυπωσιακή έναρξη του «Just the 2 of Us» με τον μοναδικό Νίκο Κοκλώνη, λαμπερό και υπέρκομψο μέσα στο Dior κοστούμι του, να «διασκευάζει» την άρια «L' amour est un oiseau rebelle», από την «Κάρμεν» του Μπιζέ, με ελληνικούς στίχους «Και πάλι φέτος είμαστε εδώ σε αυτό το σόου το μοναδικό...» καθήλωσε τους τηλεθεατές στις οθόνες τους, ενώ η ορχήστρα έπαιξε την εισαγωγή από την δημοφιλή όπερα. Μετά από την απρόβλεπτη αυτή έναρξη ,η βραδιά εξελίχθηκε σε ένα ατελείωτο τηλεοπτικό πάρτι λάμψης, χιούμορ και μουσικής, με τα πιο αγαπημένα και ηχηρά ονόματα της showbiz, έτσι όπως δεν τα έχουμε ξαναδεί. Τραγούδι, μουσική και, φυσικά, χορός από το μπαλέτο, στις εξαιρετικές και πρωτότυπες χορογραφίες του Φωκά Ευαγγελινού, ο οποίος είχε και τη γενική επιμέλεια επί σκηνής.

Μαέστρος κι ενορχηστρωτής της υπέροχης βραδιάς, ο απίθανος Νίκος Κοκλώνης, ο οποίος έδωσε τον δικό του τόνο, παρουσιάζοντας τα ζευγάρια, συζητώντας με την κριτική επιτροπή και προσφέροντας μοναδικές στιγμές ευφορίας και χαράς.

Το ξεσηκωτικό, συναρπαστικό, βραδινό υπερ-show εκτυλίχθηκε στην ολοκαίνουρια, υπερσύγχρονη, high tech σκηνή, μια σκηνή που έρχεται από το μέλλον, μοναδική στην Ελλάδα, σ' ένα θέαμα διεθνών προδιαγραφών. Με ένα φωτιστικό υπερθέαμα, με πάνω από 1000 τμ led να φωτίζουν σαν μέρα, στο πάτωμα και στην πλάτη του σκηνικού, με τις εικόνες να εναλλάσσονται, με το κάθε ζευγάρι να έχει το δικό του φωτεινό σύμπαν, το δικό του εντυπωσιακό σκηνικό τοπίο, μέσα στο οποίο ερμήνευε το τραγούδι του, η ώρα κύλησε γρήγορα, ευχάριστα, διασκεδαστικά, με κέφι και ωραία διάθεση.

Τα αναπάντεχα ντουέτα σε μοναδικούς συνδυασμούς ύφους, ήχων και εικόνας, από τραγουδιστές και celebrities από όλους τους χώρους του θεάματος, έγιναν για τις ανάγκες του show ανατρεπτικά ζευγάρια, τα οποία βάζοντας φωτιά στην σκηνή.

Στόχος τους, να κερδίσουν τις καρδιές της κεφάτης αλλά πάντα αυστηρής και δίκαιας κριτικής επιτροπής και των τηλεθεατών ! Σκοπός τους από το επόμενο Σάββατο, να συγκεντρωθεί ένα ποσό σημαντικό που θα προσφέρει πραγματική χαρά και στήριξη στα φιλανθρωπικά σωματεία που θα ενισχυθούν με την ολοκλήρωση των επεισοδίων.

Στο Backstage της εκπομπής η εντυπωσιακή και πάντα γλυκιά, Κατερίνα Στικούδη υποδεχόταν τα ζευγάρια μετά το live τους, με χαμόγελο και θετική ενέργεια.

Ο Βασίλης Καρράς, ο μεγάλος Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής, με την ξεχωριστή, αυθεντική φωνή τραγούδησε ζωντανά στην πρεμιέρα του «Just the 2 of Us». Ο αγαπημένος τραγουδιστής ήταν ο guest στο πρώτο live του φαντασμαγορικού σόου, διασκεδάζοντας και ξεσηκώνοντας τους τηλεθεατές, με την μοναδική ερμηνεία του σε παλιές και καινούργιες επιτυχίες του.

Ζεστό και ξεχωριστό το φινάλε με τον Βασίλη Καρρά να τραγουδάει το «Μη μ' αγαπάς» μαζί με όλους τους συμμετέχοντες στο show, σε ένα μαγικό κλείσιμο μιας όμορφης βραδιάς.

Έκπληξη της βραδιάς η Δήμητρα Κατσαφάδου, η οποία ερμήνευσε μαζί με την Ελένη Δήμου, το τραγούδι «Η αγάπη θέλει δύο».

Στην κριτική επιτροπή, οι ξεχωριστοί, Δέσποινα Βανδή, Μαρία Μπακοδήμου, Βίκυ Σταυροπούλου και Σταμάτης Φασουλής σε έναν αγαπημένο συνδυασμό ταλέντου, πληθωρικότητας, χιούμορ, πολυπραγμοσύνης, λάμψης και αυτοσαρκασμού!

«Just the 2 of Us» - Το τραγούδι και το show γίνονται κάθε εβδομάδα το πιο λαμπερό ζευγάρι!

Τα ζευγάρια στο live της πρεμιέρας

#Μαντώ- Κώστας Φραγκολιάς («Don΄t Start now»).

#Εβελίνα Νικόλιζα -Νίκος Μπάρκουλης («Victoria»)

#Κέλλυ Κελεκίδου - Δημήτρης Αλεξάνδρου («Λένε»)

#Ειρήνη Παπαδοπούλου - James Καφετζής («Σπάω τα ρολόγια»)

#Θέμης Αδαμαντίδης – Σάσα Σταμάτη («Ρίξε στο κορμί μου»)

#Νικηφόρος - Ιωάννα Τούνη («Είσαι»)

#Κατερίνα Λιόλιου - Αλεξάνδρα Παναγιώταρου («Deja vοus»)

#Ελένη Δήμου - Μαρίνος Κόνσολος («Το δίκιο μου»)

#Γιώργος Βελισσάρης - Super Κική («Κάρμα»)

#Κωνσταντίνος Παντελίδης - Ελένη Βουλγαράκη («Βράδια αξημέρωτα»)

#Γιώτα Γρίβα- Δημοσθένης Τζούμανης («Παλιόπαιδο»)

#STAN - Μάρα Μεϊμαρίδη («Back to black»)

#Θάνος Πετρέλης- Πηγή Δεβετζή («Παραδόθηκα»)

#Χάρης Βαρθακούρης - Άννα Μαρία Ψυχαράκη («Σ΄αγαπάω»)

#Ελένη Δήμου -Δήμητρα Κατσαφάδου («Η αγάπη θέλει δύο»)

Head of Project: Έλενα Κατραβά

Project Manager: Λίτα Μπούτση

Αρχισυνταξία: Αγγελική Ρίζου

Σκηνοθεσία: Κώστας Καπετανίδης

Art Direction και Επιμέλεια επί σκηνής: Φωκάς Ευαγγελινός

Executive Producer: Βαγγέλης Νυδριώτης

Εκτέλεση Παραγωγής: Barking Well Media