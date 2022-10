Eurovision 2023: Στο Λίβερπουλ ο διαγωνισμός

Στο Ηνωμένο Βασίλειο και συγκεκριμένα στo Λίβερπουλ θα φιλοξενηθεί ο 67ος Διαγωνισμός της Eurovision, μετά την νίκη της Ουκρανίας στον περσινό θεσμό.

Η ανακοίνωση έγινε στην εκπομπή «The One Show», η οποία μεταδόθηκε ζωντανά από το ΒΒC. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί συγκεκριμένα στην M&S Bank Arena.

20 πόλεις εξέφρασαν αρχικά το ενδιαφέρον τους για τον διαγωνισμό, με την Γλασκώβη και το Λίβερπουλ να είναι τα δύο φαβορί. Τελικά επικράτησε το Λίβερπουλ.

The host city of the @BBCEurovision Song Contest 2023, on behalf of Ukraine, will be announced on @BBCTheOneShow tonight!



Tune in at 7pm on @BBCOne & @BBCiPlayer to find out if it's #Glasgow or #Liverpool! #Eurovision pic.twitter.com/1olSXbdzcY