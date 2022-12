Τα νούμερα της AGΒ για την Κυριακή

Πρωινή Ζώνη

Net Σαββατοκύριακο στη Net 16,8

Alpha Μες στην καλή χαρά 17,5

Mega Mega Σαββατοκύριακο 27,3

Mεσημεριανά

Alter TV Weekend 12,1

Kεντρικά δελτία ειδήσεων

Mega 21,6

Alpha 13,7

Ant1 11,5

Star 12,1

Alter 12,3

Βραδινή Ζώνη

Mega Just the two of us 16,2

Alpha Big Brother 15,2

Exclusive 13,8

Ant1 Ξένη Ταινία 10,2

Star Λούφα και παραλλαγή 15,2