Το νέο PEUGEOT e-Expert Van of The Year για το 2021

To νέο PEUGEOT e-EXPERT αναδείχθηκε “Van of The Year 2021” την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020, και αποτελεί το έκτο μοντέλο της PEUGEOT που λαμβάνει τον δημοφιλή τίτλο του «International Van of The Year» από την ίδρυση του θεσμού το 1992.

Η κορυφαία αυτή διάκριση επιβραβεύει την δέσμευση των ανθρώπων της PEUGEOT που εργάστηκαν στην υλοποίηση της στρατηγικής εξηλεκτρισμού της μάρκας.

Άνετο σε όλες τις συνθήκες και ικανό να προσαρμοστεί σε πλήθος αναγκών, το νέο PEUGEOT e-EXPERT διακρίνεται από το δυναμικό του στυλ και καθώς και από τα προηγμένα τεχνολογικά συστήματα τελευταίας γενιάς που το εξοπλίζουν. Διαθέτει όλα τα αυθεντικά ποιοτικά χαρακτηριστικά του άκρως επιτυχημένου μοντέλου PEUGEOT Expert, χωρίς συμβιβασμούς τώρα και με μηδενικούς ρύπους.

Με απεριόριστη πρόσβαση στα κέντρα των πόλεων, το ηλεκτροκίνητο μοντέλο αποτελεί μια εξαιρετική προσφορά στην κατηγορία των compact Vans με ηλεκτροκίνηση και διατίθεται με:

2 επίπεδα αυτονομίας έως 330 km βάσει πιστοποίησης του κύκλου δοκιμών WLTP



3 μήκη αμαξώματος



Ικανότητα έλξης έως 1.000kg και ωφέλιμο φορτίο έως 1.275 kg

Ίσο χώρο φόρτωσης με αυτόν της έκδοσης με κινητήρες εσωτερικής καύσης έως 6.6 m³

IVOTY:

Πίσω από αυτό το ακρωνύμιο, βρίσκεται το «International Van of the Year», το πιο δημοφιλές και σημαντικό βραβείο για την κατηγορία των ελαφρών επαγγελματικών μοντέλων. Ο νικητής αναδεικνύεται από την ψήφο μιας επιτροπής που αποτελείται από 25 δημοσιογράφους (Ευρώπη, Ασία, Τουρκία) που εκπροσωπούν 25 περιοδικά εξειδικευμένα σε αυτήν την αγορά. Η μάρκα PEUGEOT έχει κερδίσει το ΙVOTY βραβείο έξι φορές από τη δημιουργία του θεσμού το 1992: