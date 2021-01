Το 2020 αποτέλεσε μια εξαιρετική χρονιά για την Peugeot

Το PEUGEOT 208 συνιστά μία πραγματική επιτυχία στις περισσότερες χώρες, όντας δεύτερο στην κατηγορία του πανευρωπαϊκά και πρώτο στη Γαλλία. Το 2020 κέρδισε τον πολυπόθητο τίτλο του ‘CAR OF THE YEAR’ στην Ευρώπη, «Αυτοκίνητο της Χρονιάς» στην Ελλάδα και έχει ήδη κατακτήσει 26 βραβεία διεθνώς.

Το e-Expert κέρδισε το βραβείο του «VAN OF THE YEAR».

H PEUGEOT είναι η μοναδική μάρκα η οποία φιλοξενεί στις εκθέσεις της ταυτόχρονα 3 επιβατικά μοντέλα που έχουν βραβευθεί ως «CAR OF THE YEAR» και 2 ελαφρά επαγγελματικά που έχουν λάβει τον τίτλο του «VAN OF THE YEAR».