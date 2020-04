«Η λέξη σ’ αγαπώ»: Ο Νίκος Βέρτης και ο Amir υμνούν τον έρωτα!

Mία μοναδική μουσική σύμπραξη, που αποτελεί ύμνο στον έρωτα, έκαναν ο Νίκος Βέρτης και ο Amir.

Ο κορυφαίος Έλληνας ερμηνευτής της γενιάς του ένωσε τις «δυνάμεις» του με τον Γάλλο διεθνούς φήμης τραγουδιστή, χαρίζοντάς μας μία ελληνογαλλική μπαλάντα, που έχει τίτλο «Si on n’aime qu’une fois / Η Λέξη Σ’ Αγαπώ»!

Τη μουσική υπογράφει ο καταξιωμένος Assaf Tzrouya, ενώ τους ελληνικούς στίχους ο Νίκος Βέρτης και τους γαλλικούς ο Amir και ο Nazim Khaled!

Tα γυρίσματα του video clip πραγματοποιήθηκαν στο ΥΤΟΝ the music show and The Y Project Restau-rant, υπό τη σκηνοθετική ματιά του Sherif Francis, στο οποίο βλέπουμε ένα ζευγάρι χορευτών να προσπαθεί να πετύχει την τέλεια χορογραφία με κινητήριο δύναμη την αγάπη…

Το νέο τραγούδι και video clip, «Si on n’aime qu’une fois / Η Λέξη Σ’ Αγαπώ», κυκλοφορεί από τη THEAMA και τη Heaven Music!

Αν είχα δυο ζωές μαζί σου θέλω να ‘μουν

Αν είχα τρεις πάλι δε θα ‘ταν αρκετό

Η λέξη σ’ αγαπώ ίσως και να ‘ναι λίγη

Μπροστά σ’ αυτά που νιώθω

___________________________________________

Si on n’aime qu’une fois

J’ai déjà dépensé tous mes battements de cœur, mes pensées

On parlait d’une seule voix

Mes cris d’amour sont muets, mon horizon est muré