Ελληνοϊταλική σύμπραξη κερδίζει βραβείο αποθεώνοντας με ήχο και εικόνα την Ιαπωνική κουλτούρα (Βίντεο)

Τα Ermis Awards επιβράβευσαν την πρωτοποριακή τεχνοτροπία που χρησιμοποίησαν η ελληνική NEEDaFIXER και οι Ιταλοί δημιουργοί Giacomo Calistri, Laura Innocenti βάσει της οποίας δημιουργήθηκε το εκπληκτικό βίντεο κλιπ “HOKKAIDO- The Sound of Japan", ακολουθώντας την πετυχημένη συνταγή που τους χάρισε πριν από δυο χρόνια το βραβείο στις Κάννες για το βίντεο κλιπ «Luxury never sounded so Good»