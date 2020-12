Dimmy And The Bad Heart -Η ελληνική μπάντα που πρέπει να ξέρεις!

H Dimmy, Dimmy Ρίζου, και ο Βad Heart, Δημήτρης Βουκελάτος γνωρίστηκαν στο Λονδίνο τον χειμώνα του 2018 και η αγάπη τους για τη μουσική και τη δημιουργία τους ένωσε. Αποτέλεσμα αυτής της ένωσης είναι η μπάντα Dimmy And The Bad Heart. Αυτόν τον λίγο καιρό της συνύπαρξης τους, έχουν καταφέρει να απασχολήσουν τα ξένα και ελληνικά ραδιόφωνα, κυρίως με την κυκλοφορία του τραγουδιού τους « Too Weird

To Live Too Rare To Die» από το EP Afterglow που κατάφερε να φτάσει στο #1 στο Ελληνικό iTunes! Τα τραγούδια τους βρέθηκαν να πλαισιώνουν σκηνές από την σειρά του ΣΚΑΙ «Λόγω Τιμής,20 χρόνια μετά», ενώ βρέθηκαν σε κεντρική σκηνή του BBC στο Λονδίνο παρουσιάζοντας την δουλειά τους. Τα 2 αυτά χρόνια, έχουν κάνει live σε πολλά γνωστά alternative bars του Λονδίνου.

Αν και ο Covid 19 τους ανάγκασε να επιστρέψουν στην Ελλάδα για ένα χρονικό διάστημα, οι Dimmy And The Bad Heart δεν έχουν σταματήσει να δημιουργούν. Η πιο πρόσφατη δουλειά τους είναι η συνεργασία τους με τον υπερταλαντούχο σχεδιαστή μόδας Γιάννη Λάσκο.

Το «White Lies» των Dimmy And The Bad Heart είναι ένα τραγούδι που γράφτηκε για την καινούρια συλλογή του σχεδιαστή Γιάννη Λάσκου BACK TO BLANCHE vol. II 2020. Το βίντεο κλιπ στο οποίο πρωταγωνιστούν οι Dimmy And The Bad Heart, έχει σκηνοθετήσει ο κορυφαίος Φώτης Φωτόπουλος, και το art direction έχει αναλάβει ο ίδιος ο Γιάννης Λάσκος ο οποίος επίσης ανέλαβε το styling με κυρίως δικές του δημιουργίες.

Αμέσως μετά την κυκλοφορία του video clip τους, ανακοίνωσαν την επερχόμενη μουσική κυκλοφορία τους, με τίτλο, “For You”. Το καινούριο τους κομμάτι κυκλοφόρησε στις 29/11 και την σύνθεση υπογράφουν οι ίδιοι. Την παραγωγή ανέλαβαν ο Bad Heart σε συνεργασία με τον κορυφαίο στην Ελλάδα μουσικό παραγωγό Bret Beats.

Επόμενο τους βήμα, είναι η εμφάνιση τους στο MadWalk 2020 μαζί με τον Γιάννη Λάσκο, όπου θα παρουσιάσουν μια νέα dance version της τελευταίας τους κυκλοφορίας με τίτλο “For You”.

Δείτε το video clip από το τραγούδι “White Lies “

Περισσότερες πληροφορίες

Instagram:https://www.instagram.com/dimmyandthebadheart/_

Spotify: https://open.spotify.com/artist/4U9hwOlrCXZ2GT9mOwMPyQ?si=r9lG26RQTwCZzjS_zfN2zg_