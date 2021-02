Άννα Βίσση – Δέσποινα Βανδή live: Η μεγάλη μουσική συνύπαρξη κυκλοφορεί στα ψηφιακά καταστήματα!

Άννα Βίσση – Δέσποινα Βανδή: η σπουδαία επί σκηνής σύμπραξη που «μάγεψε» το κοινό, κυκλοφορεί από την Panik Records στα ψηφιακά καταστήματα! Μάλιστα, μέσα σε 3 ώρες από την κυκλοφορία, έγινε no1 στο iTunes chart.



Οι δύο καταξιωμένες καλλιτέχνιδες, καθεμιά εκ των οποίων έχει χαράξει τη δική της ξεχωριστή κι άκρως επιτυχημένη πορεία, ένωσαν για πρώτη φορά τις φωνές τους στον τελικό του show «Just The 2 Of Us», τον περασμένο Δεκέμβριο, σε μία σύμπραξη που έγραψε μουσική και τηλεοπτική ιστορία, η οποία αποτυπώνεται σε αυτή την ψηφιακή κυκλοφορία. Ερμηνεύοντας μερικές από τις μεγάλες και διαχρονικές επιτυχίες τους solo και σε ντουέτα, η Άννα Βίσση και η Δέσποινα Βανδή καθηλώνουν τους πάντες με τις δυνατές ερμηνείες τους και την «εκρηκτική» χημεία τους.



Η συνύπαρξή τους στέφθηκε από τεράστια επιτυχία και έγινε πρώτο θέμα συζήτησης επί σειρά ημερών. Μεταξύ άλλων, έγινε αμέσως no1 trend στο ελληνικό Twitter και μπήκε στο trending του παγκόσμιου Twitter, ενώ όλα τα social media γέμισαν με χιλιάδες αποθεωτικά σχόλια και εκτόξευσε τα νούμερα τηλεθέασης του show στο 40%, το υψηλότερο που σημείωσε ο τελικός. Παράλληλα, το official video που «ανέβηκε» στο YouTube μπήκε σε λίγες ώρες στις πρώτες θέσεις των trends μετρώντας σχεδόν 1,5 εκατομμύριο views.



Βρείτε το «Άννα Βίσση – Δέσποινα Βανδή live» στα ψηφιακά καταστήματα:

