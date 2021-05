Η Λάνα Ντελ Ρέι ξαναχτυπά με το «Blue Bannisters»

Η Λάνα Ντελ Ρέι ανακοίνωσε ένα ακόμη καινούριο άλμπουμ, αυτή τη φορά με τίτλο «Blue Bannisters».

Η τραγουδίστρια κοινοποίησε την είδηση στον λογαριασμό της στο Instagram στις 27 Απριλίου, αποκαλύπτοντας ότι το άλμπουμ θα κυκλοφορήσει στις 4 Ιουλίου.

Τον περασμένο μήνα, λίγες μέρες μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ «Chemtrails Over the Country Club», η Αμερικανίδα τραγουδίστρια-τραγουδοποιός ανακοίνωσε τη συνέχεια του, «Rock Candy Sweet», το οποίο ανέφερε ότι αναμένεται την 1η Ιουνίου.

Δεν έχει διευκρινιστεί εάν το «Blue Bannisters» είναι άλλο άλμπουμ ή το ίδιο με έναν διαφορετικό τίτλο - καθώς η Ντελ Ρέι δημοσίευσε την ίδια selfie και για τα δύο, είναι πιθανό να είναι το ίδιο.

Ασαφές παραμένει δηλαδή αν σχεδιάζει τρίτο άλμπουμ για το 2021, ή αν το πρότζεκτ της, «Rock Candy Sweet» εξελίχθηκε.

Αυτό που είναι σαφές, ωστόσο, είναι ότι η τραγουδίστρια διανύει την πιο δημιουργική φάση της καριέρας της μέχρι στιγμής.

Το άλμπουμ της Ντελ Ρέι «Chemtrails Over The Country Club» έφθασε στο No. 2 στο chart Billboard 200.

Το 2020 κυκλοφόρησε η πρώτη της ποιητική συλλογή «Violet Bent Backwards over the Grass».