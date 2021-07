Γιώργος Περρής - Συναυλία-ύμνος για την Ελλάδα στο Ναό της Αφαίας - Υπο την Αιγίδα του ΕΟΤ – Πρώτη Προβολή

Μέσα από τους αιγιαλούς της Αίγινας, τον Αρχαίο ναό της Αφαίας, το ηλιοβασίλεμα και το ολόγιομο φεγγάρι του Σεπτεμβρίου (2020), στήθηκε μια υψηλής αισθητικής συναυλία, που αντιπροσωπεύει επάξια, αυτό που λέμε «Ελληνική ψυχή». Πρόκειται για μία ιδιαίτερη στιγμή, καθώς είναι η πρώτη φορά που δίνεται η άδεια για την υλοποίηση συναυλίας στον αρχαίο ναό της Αφαίας. Και δικαίως, ο διεθνής Έλληνας τραγουδιστής Γιώργος Περρής, νιώθει περήφανος - όπως και όλοι όσοι επένδυσαν με την δουλειά τους – που ολοκληρώθηκε μια μαγνητοσκοπημένη συναυλία, που αν μη τι άλλο δείχνει την «ηλιοφάνεια» αυτού του τόπου, σε καλλιτεχνικό, πνευματικό και τουριστικό επίπεδο. Μια δουλειά που πραγματοποιήθηκε υπό την Αιγίδα και στήριξη του ΕΟΤ και θα προβληθεί από τον Ιούνιο του 2021 έως και τον Ιούνιο του 2022 στις ΗΠΑ (από το κρατικό κανάλι PBS) και σε άλλες χώρες, όπως ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Γερμανία. Για την ώρα δεν έχει ανακοινωθεί το πότε θα προβληθεί στη χώρα μας, ωστόσο όπως μάθαμε, γίνονται οι ενέργειες και σύντομα θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει και ο έλληνας τηλεθεατής αυτή τη μαγική συγκυρία.

«Είναι μια εξαιρετική παραγωγή, το “A Sunset In Greece” (…) Πέραν από την τεράστια προβολή που θα αποκτήσει η χώρα με ένα διαφορετικό τρόπο από τη συναυλία, το τεράστιο κέρδος είναι ότι δείξαμε ότι όταν βάζουμε ένα στόχο μπορούμε να τον καταφέρουμε, ακόμα κι αν κάποιες αγκυλώσεις δεν μας αφήνουν να το κάνουμε. Εμείς το κάναμε όμως, έγινε πράξη, και είμαστε εδώ για να το παρουσιάσουμε σήμερα.» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ, κ. Δημήτρης Φραγκάκης στην πρώτη προβολη της συναυλίας, που πραγματοποιήθηκε σε γνωστό θερινό κινηματογράφο του Ψυχικού το βράδυ της Πέμπτης (24.6)

Στη συνέχεια ο κος Φραγκάκης πρόσθεσε: «Ο στόχος του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και του Υπουργείου Τουρισμού, δεν είναι μόνο να προβάλει τον τουρισμό, είναι να προβάλει τη νέα εικόνα της χώρας» Όπως τόνισε: «η χώρα αλλάζει δεν είναι η ίδια, η πανδημία είναι επιταχυντής εξελίξεων που θ΄ αλλάξει πολλά πράγματα, αλλά ο στόχος μας είναι να κρατηθεί η φήμη της χώρας μας ψηλά»

Μετά από ένα πολύμηνο “lockdown” με αυστηρά υγειονομικά μέτρα, έχοντας πια και το προνόμιο της αφαίρεσης της μάσκας σε εξωτερικούς χώρους, ήρθε η ώρα και η στιγμή να μπούμε στη τροχιά εκείνη που πριν από κάθε καλλιτεχνικό γεγονός, προηγείτο η παρουσίαση του.

Μια οθόνη έχει τη δυνατότητα να σε ταξιδέψει και να σου περάσει το ενεργειακό φορτίο εκείνης της μέρας του Σεπτεμβρίου, που μαγνητοσκοπήθηκε η συναυλία, στον αρχαίο ναό της Αφαίας; Ναι έχει τη δυνατότητα, ακόμα και να σου δημιουργήσει την ψευδαίσθηση ότι αυτό που είδες ήταν ζωντανό.

Το φως της υπερπανσελήνου πιο λαμπερό και από τους προβολείς που φώτιζαν τον θερινό κινηματογράφο. Ένα μεγάλο γεγονός για πολλούς, μια παρουσίαση για λίγους.

Τη βραδιά συντόνιζε η δημοσιογράφος Ίνα Ταράντου. «Θέλει ανοιχτά μυαλά για κάτι τέτοιο» ανέφερε, «οι αρχαίοι χώροι θα πρέπει να δίνονται σε δημιουργικούς ανθρώπους για να υλοποιούνται δράσεις, γιατί τα αρχαία μας έτσι παίρνουν πνοή και έτσι ζουν στο σήμερα. - Η συναυλία θα προβληθεί στο εξωτερικό και είμαι σίγουρη ότι θα μαγευτούν όλοι.» ανέφερε

Ο Γιώργος Περρής με τη σειρά του εξομολογήθηκε ότι δεν ήταν τόσο εύκολη η διαδικασία αυτή. Όλα άρχισαν όταν το PBS (Ραδιοτηλεόραση της Βοστώνης) τον ενημέρωσε ότι το τηλεοπτικό αφιέρωμα που είχε κάνει στο Ηρώδειο, είχε μόλις ξεπεράσει τους 105 εκατομμύρια τηλεθεατές. Παράλληλα τον ευχαρίστησαν και του έκαναν την πρόταση να χρηματοδοτήσουν το επόμενο του project, όπου και να είναι στον κόσμο. Του έδωσαν μια μέρα να το σκεφτεί και να οργανώσει ένα ολόκληρο πλάνο. «Ήθελα να το κάνω στη χώρα μου και να υποστηρίξω την Ελλάδα. Κατέβασα πάρα πολλές μέτριες ιδέες, ώσπου πήγα για ύπνο. Ονειρεύτηκα ότι τραγουδούσα σε ένα αρχαίο ναό…»

Στην συνέχεια ο Γιώργος Περρής είπε για τη συνάντηση του με τον Δημήτρη Φραγκάκη, ΓΓ του ΕΟΤ και την υλοποίηση αυτού του οράματος, ενώ μας εκμυστηρεύτηκε ότι πήρε τηλέφωνο τη Νάνα Μούσχουρη και της ζήτησε να συμμετάσχει στο project αλλά μόλις είχαν εφαρμοστεί τα μέτρα για τον covid-19 και δεν μπορούσε να ταξιδέψει στην Ελλάδα.

Ορόσημο στην πορεία του αποτελεί η συνεργασία του με τον Μάριο Φραγκούλη, που από το 2008 συμπράττουν σε διάφορες συναυλίες ανα τον κόσμο, αλλά και δισκογραφικά. Ο καταξιωμένος έλληνας καλλιτέχνης, τραγούδησε με τον Γιώργο Περρή το τραγούδι “Hijo de la luna”.

Σημαντικό σταθμό στην πορεία του αποτελεί και η συνάντηση του με την βραβευμένη συνθέτρια Ευανθία Ρεμπούτσικα, που συμμετέχει στη συναυλία στην Αφαία συνοδεύοντας τον Γιώργο Περρή με το κόκκινο βιολί της, στα τραγούδια «Όλα Ένα» και «Ποιος φοβάται την αγάπη» που συμπεριλαμβάνονται στην τελευταία τους δισκογραφική συνεργασία «Σταθερά στα Όνειρα» που κυκλοφορεί από την Minos EMI.

Όπως ανάφερε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Περρής: «Οι πρώτοι άνθρωποι που πήρα τηλέφωνο ήταν οι δυο μου φίλοι, που είναι εδώ απόψε μαζί μας, η Ευανθία και ο Μάριος, που πέραν από φίλοι είναι και οικογένεια. Όπως και η Λίνα Νικολακοπούλου, που δυστυχώς σήμερα δεν είναι μαζί μας. Τους έκανα την πρόταση και δέχθηκαν με χαρά να με στηρίξουν και να είναι γκεστ σε αυτή την συναυλία»

Παρούσα σε αυτή την παραγωγή η Λίνα Νικολακοπούλου, η οποία επιμελείται τα κείμενα που διανθίζουν το τηλεοπτικό αφιέρωμα. Επίσης ακούστηκαν τραγούδια-ύμνους του διεθνούς ρεπερτορίου στα αγγλικά, γαλλικά και ισπανικά, που κινούνται στις θεματικές της ελπίδας, της αγάπης, της ειρήνης και της ενότητας. Τραγούδια όπως τα “I will wait for you”, “Somewhere” και “I have a dream”, όλα ενορχηστρωμένα με έντονο ελληνικό χαρακτήρα αναδεικνύουν την παγκοσμιότητα της Ελλάδας.

Παρακολουθώντας διακριτικά τον Γιώργο Περρή, σε κάθε του επαγγελματικό βήμα, από εκείνη τη συναυλία με το Μίμη Πλέσσα στην Κύπρο μέχρι και σήμερα, έχω την πεποίθηση ότι το σύγχρονο ελληνικό τραγούδι έχει να πάρει πολλά περισσότερα... πόσο μάλλον εμεις.