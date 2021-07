Νέο τραγούδι από τους Iron Maiden ύστερα από έξι χρόνια (Βίντεο)

Οι θρυλικοί Iron Maiden έδωσαν στη δημοσιότητα το πρώτο τους τραγούδι έπειτα από έξι χρόνια, το Writing On The Wall.

Το τραγούδι είναι σύνθεση του Bruce Dickinson και του Adrian Smith, ενώ συνοδεύεται από ένα ξεχωριστό animation clip.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η μπάντα αναμένεται σύντομα να ανακοινώσει την κυκλοφορία νέου album, του πρώτου μετά το 2015 και το «The Book of Souls».

In case you missed the big reveal due to being at work or asleep or doing something more important than listening to a new Iron Maiden song?!? 😊



We premiered the video for our new track 'The Writing On The Wall'! https://t.co/EKOMGIoDr2#IronMaiden #TheWritingOnTheWall #TWOTW pic.twitter.com/km6OsfJJ5U