ΕΥΔΑΠ: Φιλοξενία του ετήσιου Συνέδριου του European Benchmarking Cooperation (EBC)

Από τις 14 ως τις 16 Νοεμβρίου 2018, η ΕΥΔΑΠ φιλοξένησε το ετήσιο Συνέδριο του European Benchmarking Cooperation (EBC) στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με θεματική “Turning Data to Solutions – Improving water services with the power of performance data.”

Η ΕΥΔΑΠ συμμετέχει στο πρόγραμμα του EBC από το 2013, έχοντας την ευκαιρία να αναμετρηθεί με άλλες εταιρείες του κλάδου και να ανταλλάξει ιδέες, προβληματισμούς και βέλτιστες πρακτικές. Σε ετήσια βάση, συλλέγονται πρωτογενή στοιχεία από κάθε εταιρεία ύδρευσης και αποχέτευσης που συμμετέχει, τα οποία χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό των δεικτών απόδοσης με βάση τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα. Στην ατζέντα του ετήσιου Συνεδρίου, λοιπόν, συζητούνται θέματα που αφορούν στην εφαρμογή της μεθοδολογίας των δεικτών απόδοσης, στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της μεθοδολογίας και στην ανασκόπηση των αποτελεσμάτων σύμφωνα με τα δεδομένα της κάθε χρονιάς.



Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, διαμορφώνονται παράλληλα groups, στα οποία παρουσιάζονται θέματα που αφορούν στις σωστές πρακτικές που εφαρμόζει η κάθε εταιρεία, ενώ λειτουργεί και help desk, όπου συζητούνται οι τυχόν απορίες που είχαν δημιουργηθεί κατά την συλλογή των πρωτογενών στοιχείων, τον υπολογισμό των δεικτών αλλά και ζητήματα που έχουν προκύψει ενδιάμεσα.

Στη φετινή διοργάνωση που φιλοξένησε η ΕΥΔΑΠ, συμμετείχαν 90 εκπρόσωποι εταιρειών ύδρευσης και αποχέτευσης από 20 χώρες, από τις ΗΠΑ ως το Ομάν και τη Σιγκαπούρη και από Σκανδιναβικές Χώρες ως Κεντρική και Νότια Ευρώπη. Οι εκπρόσωποι της ΕΥΔΑΠ είχαν ενεργή συμμετοχή στην αποστολή πρωτογενών στοιχείων για την τελευταία τριετία, προκειμένου να συμμετάσχουν στις συζητήσεις και να ανταλλάξουν απόψεις για τους δείκτες απόδοσης που συγκεντρώθηκαν.

Η ομάδα της ΕΥΔΑΠ έλαβε φέτος ειδική διάκριση 2Star Certificate ως αναγνώριση για την σταθερή συμμετοχή της στην κατάρτιση και ανάπτυξη των δεικτών.

Συμπεράσματα από τη φετινή διοργάνωση

Μεγάλη έκπληξη είχαν οι παρουσιάσεις των βορείων χωρών (Βέλγιο, Νορβηγία, Μεγάλη Βρετανία) κατά τις οποίες παρουσίασαν την πρώτη εμπειρία τους με προβλήματα ανομβρίας και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Η ΕΥΔΑΠ συμμετείχε σε πολλές συζητήσεις γύρω από διάφορες εφαρμογές smart networking στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης και αποκόμισε νέα γνώση από τις εμπειρίες των εταιρειών που εφάρμοσαν τις νέες τεχνολογίες καθώς και τις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζουν. Τα στελέχη της Εταιρείας είχαν επίσης την ευκαιρία να συζητήσουν με υψηλόβαθμους εκπροσώπους της EurEau για τις τάσεις της Ευρώπης σε θέματα ανοικτών ψηφιακών δεδομένων, μεθοδολογία εφαρμογής νέων τιμολογίων, βάσει Ευρωπαϊκής οδηγίας για την ανάκτηση κόστους, ασφάλειας σε ψηφιακές δομές και για την επικείμενη τροποποίηση ευρωπαϊκών οδηγιών για το πόσιμο νερό και τις υπηρεσίες αποχέτευσης.

Τέλος, η Διοίκηση του EBC υπέβαλλε πρόταση για διεξαγωγή «picnic γνώσης», όπου θα συμμετέχουν εταιρείες παρόμοιου μεγέθους και τομέα δράσης σε μικρότερες συναντήσεις, με στοχευμένη θεματολογία για την ανταλλαγή γνώσεων σε κάποιο τομέα όπου μια άλλη εταιρεία έχει μεγαλύτερη εμπειρία. Από την πλευρά της, η ΕΥΔΑΠ υπέβαλλε πρόταση να γίνει υποομάδα σύγκρισης δεικτών απόδοσης εντός του προγράμματος, για χώρες της Μεσογείου που έχουν περισσότερα κοινά λόγω κλίματος.