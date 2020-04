Σεντένο μετά το Eurogroup για κορωνοϊό: Η Ελλάδα θα κάνει πλήρη χρήση της ευελιξίας στο Σύμφωνο Σταθερότητας – Τι αποφασίστηκε

Σειρά διευκολύνσεων για τα κράτη – μέλη της Ευρωζώνης που δοκιμάζονται από τον κορωνοϊό αποφάσισε το Eurogroup που συνεδρίασε τη Δευτέρα μέσω τηλεδιάσκεψης. Ειδικότερα, έχουν αποφασιστεί δημοσιονομικά μέτρα της τάξης του 1% του ΑΕΠ για το 2020 για την στήριξη της οικονομίας, επιπρόσθετα των αυτόματων σταθεροποιητών, ενώ έχει επίσης αποφασιστεί να δρομολογηθούν μέτρα για την παροχή ρευστότητας τουλάχιστον 10% του ΑΕΠ.

Ως προς την ελληνική οικονομία, ο πρόεδρος του Eurogroup τόνισε πως η Ελλάδα θα κάνει πλήρη χρήση της ευελιξίας στο Σύμφωνο Σταθερότητας.

Ο κ. Σεντένο επεσήμανε πως το Eurogroup θα στηρίξει τους πολίτες της Ευρωζώνης και τις οικονομίες των κρατών – μελών.

