Ολονύχτιο θρίλερ η συνεδρίαση του Eurogroup: Η σκληρή Γερμανία, το βέτο της Ιταλίας και... μία παραίτηση

Μαραθώνια ήταν η συνεδρίαση -μέσω τηλεδιάσκεψης- του Eurogroup, με βασικό αντικείμενο τα μέτρα αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης από την πανδημία του κορωνοϊού. Ύστερα από ένα πολύωρο θρίλερ και σκληρά «παζάρια» ανάμεσα στα κράτη-μέλη οι επίσημες ανακοινώσεις μετατέθηκαν για τις 11:00 το πρωί (ώρα Ελλάδος).

Η έκδοση κοινού ομολόγου (ευρώ-ομολόγου ή κορωνο–ομολόγου) έχει προκαλέσει έντονη διαμάχη εντός της ΕΕ κι ενώ η Γερμανία και η Γαλλία προέκριναν έναν συμβιβασμό τον οποίον προσυπογράφει καταρχήν και η Ισπανία, οι διαφωνίες ανάμεσα στην Ιταλία και την Ολλανδία ήταν μεγάλες με τη Ρώμη να ζητεί τη ρητή αναφορά σε κοινό χρέος και τη Χάγη να ζητεί περισσότερες εγγυήσεις.

Οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης έκαναν όλη νύχτα σκληρές διαπραγματεύσεις, προκειμένου να καταλήξουν σε μια ιστορική συμφωνία για την αντιμέτωπη των συνεπειών της κρίσης του νέου κορωνοϊού, που ενδέχεται να ξεπεράσει το μισό τρισεκατομμύριο ευρώ.

Χαρακτηριστικό του κλίματος είναι ότι το Eurogroup διεκόπη και δόθηκαν τρεις διαδοχικές αναβολές για την συνέχειά του. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, επρόκειτο να ξεκινήσει εκ νέου στις 12 τα μεσάνυχτα (ώρα Ελλάδας), όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Μάριο Σεντένο, Λουίς Ρέγκο ο οποίος παράλληλα ενημέρωσε ότι η συνέντευξη Τύπου μεταφέρθηκε στις 10:00 ώρα Βρυξελλών (11:00 ώρα Ελλάδας).

Την ένταση που επικρατεί στους κόλπους της ΕΕ σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης του κορωνοϊού αποτυπώνει και η παραίτηση του επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας καθηγητή Μάουρο Φεράρι.

Το πλαίσιο του συμβιβασμού των κρατών μελών περιλαμβάνει τρεις κατευθύνσεις:

1. Την ενεργοποίση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας

Ο ESM θα αποκτήσει έναν καινούργιο ρόλο που δεν είχε ποτέ μέχρι τώρα στην ΕΕ. Βάσει των συζητήσεων τα κράτη – μέλη της ΕΕ, η οικονομία των οποίων έχει πληγεί από τον ιό, μπορούν να αξιοποιήσουν ένα νέο πιστωτικό όριο μέχρι και το 2% του ΑΕΠ, στη λεγόμενη πιστωτική γραμμή με ενισχυμένους όρους ή ECCL. Στην απίθανη περίπτωση που και οι 19 χώρες της ζώνης του ευρώ ζητήσουν τις πρόνοιες αυτής της συμφωνίας, το συνολικό ποσό του δανείου ECCL θα ανερχόταν σε 240 δισ. Ευρώ.

Ωστόσο, παρόλο που ο ESM συνδέεται με τα λεγόμενα «μνημόνια» σε αυτήν την περίπτωση δεν θα υφίσταται ούτε «τρόικα», αλλά ούτε «καθεστώς εποπτείας». Τα κράτη – μέλη της Ευρωζώνης συζητούν απλώς για μια απλή συμφωνία, βάσει της οποίας τα κράτη της Ευρωζώνης θα υποσχεθούν να ακολουθούν τους όρους του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Πρόκειται για κάτι απολύτως τυπικό, διότι ακριβώς λόγω της κρίσης το Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης έχει «παγώσει». Η χρήση αυτού του μηχανισμού και οι λεπτομέρειες, στις οποίες ως γνωστόν κρύβεται ο διάβολος, ήταν ο λόγος που η Ιταλία και Ολλανδία δεν κατάφερναν να γεφυρώσουν τις διαφορές τους στην ολονύχτια συνεδρίαση του Eurogroup.

2. Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Το δεύτερο στάδιο της ενίσχυσης της ΕΕ αφορά στην ΕΤΕπ. Η εν λόγω τράπεζα μπορεί μέσω μόχλευσης να παράσχει μέχρι και 200 δισ. ευρώ. Το ποσόν κρίθηκε αρχικά τεράστιο για κάποιες χώρες, ωστόσο φαίνεται να υπάρχει συμβιβασμός.

3. Το τρίτο στάδιο αφορά στην ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα χρήματα που μπορεί να δώσει για την αντιμετώπιση της ανεργίας μέσω του προγράμματος SURE (100 δισ. ευρώ).

Το χρονικό του θρίλερ στο Eurogroup

Με ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Twitter, o εκπρόσωπος του προέδρου του Eurogroup Λουίς Ρέγκο ανέφερε πριν από τρεις ώρες ότι ο πρώτος γύρος της συνεδρίασης, μέσω τηλεδιάσκεψης, του Eurogroup ολοκληρώθηκε και ότι θα γινόταν διάλειμμα μίας ώρας.

«Ολοκληρώσαμε τον πρώτο γύρο του σημερινού Eurogroup. Μία ώρα διάλειμμα. Θα συνεχίσουμε…» ανακοίνωσε μέσω twitter o εκπρόσωπος του Σεντένο.

We have concluded the first round in today’s #Eurogroup. One hour break. More to come... pic.twitter.com/Hwb5Bvgnhl — LuisRego (@ljrego) April 7, 2020

Στη συνέχεια, με νέα ανάρτησή του πριν από δύο ώρες ενημέρωσε ότι «χρειάζεται περαιτέρω δουλειά» και ότι η σύνοδος θα άρχιζε ξανά στις 10 το βράδυ (ώρα Ελλάδας).

«Χρειάζεται περισσότερη δουλειά. Θα ξεκινήσουμε στις 9 ώρα Βρυξελλών (10 ώρα Ελλάδος)».

Further work is needed. Meeting to restart at 21h brussels time. https://t.co/4NCfTrGX54 — LuisRego (@ljrego) April 7, 2020

Λίγο μετά τις 11 (ώρα Ελλάδας) ακολούθησε και τρίτη ανάρτησή του, ότι «στόχος είναι τώρα να αρχίσει ξανά στις 23 ώρα Βρυξελλών (12 τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας)», προσθέτοντας: «Εργαζόμαστε σκληρά για να καταλήξουμε σε μία συμφωνία».

Now aiming to restart at 23h brussels time. Yep I know... We are working hard to come to a deal https://t.co/VyMMKAAf93 pic.twitter.com/tGVLoZiuRp — LuisRego (@ljrego) April 7, 2020



Η τελευταία του ανάρτηση για απόψε ανέφερε ότι το Eurogroup βρίσκεται σε «καλό δρόμο» για να καταλήξει σε συμφωνία όσον αφορά το πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού αλλά «δεν έχει φθάσει ακόμη» στην επίτευξή της. «Η δουλειά για μια φιλόδοξη οικονομική πολιτική της ΕΕ σε αντίδραση στην COVID-19 είναι σε καλό δρόμο, αλλά δεν έχουμε φτάσει ακόμη εκεί. Η συνέντευξη Τύπου μεταφέρθηκε στις 10:00 ώρα Βρυξελλών (11:00 ώρα Ελλάδας). Καληνύχτα», ανέφερε σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ο εκπρόσωπος του προέδρου του Eurogroup.

Work towards an ambitious EU economic policy response to #COVID19 is well on track but not there yet. Press conference moved to 10am (brussels time) #Eurogroup. Good night https://t.co/AwrZWsNdN9 — LuisRego (@ljrego) April 7, 2020

Η συνεδρίαση ξεκίνησε με καθυστέρηση μιάς ώρας, στις 5 το απόγευμα (ώρα Ελλάδ0ς) και διακόπηκε περίπου στις 9 το βράδυ καθώς δεν είχε γίνει δυνατόν να εξευρεθεί μια κοινά αποδεκτή λύση. Η σύνοδος του Eurogroup ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 4 το απόγευμα (ώρα Ελλάδας), αλλά ο εκπρόσωπος του Σεντένο ανακοίνωσε πριν την έναρξή της ότι θα άρχιζε στις 5 (ώρα Ελλάδας). «Θα χρειαστούμε μία επιπλέον ώρα για προετοιμασία πριν από τη σύνοδο», έγραψε στο Twitter.

Πριν ξεκινήσει η κρίσιμη συνεδρίαση, ο Μάριο Σεντένο κάλεσε τους Ευρωπαίους υπουργούς Οικονομικών να «αναλάβουν μια ξεκάθαρη δέσμευση υπέρ ενός συντονισμένου και μεγάλης κλίμακας σχεδίου ανάκαμψης» ως απάντηση στην πανδημία του κορωνοϊού. «Όλοι γνωρίζουμε ότι δεν είναι τώρα εποχή για συνηθισμένες πολιτικές», ανέφερε σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του που αναρτήθηκε στο Twitter λίγο πριν από την έναρξη της συνεδρίασης του Eurogroup μέσω τηλεδιάσκεψης. «Πρέπει να δείξουμε στους πολίτες μας ότι η Ευρώπη τούς προστατεύει. Γι’ αυτούς πρέπει να σταθούμε στο ύψος μας» προσθέτει.

Νωρίτερα, το Reuters προϊδέαζε ως πιθανή μια συμφωνία για μέτρα άνω του μισού τρισ. ευρώ μεταξύ των ΥΠΟΙΚ της ευρωζώνης για την αντιμετώπιση του οικονομικού αντίκτυπου της επιδημίας του κορωνοϊού. Ωστόσο, σημείωνε, ότι θα χρειασθούν περισσότερες συζητήσεις όσον αφορά τα σχέδια για κοινή έκδοση χρέους.

Σαρλ Μισέλ: Υπάρχει μεγάλο περιθώριο αλληλεγγύης

Η Ιταλία και η Ισπανία, που έχουν πληγεί περισσότερο από την επιδημία, είναι και οι πιο μαχητικές όσον αφορά την ανάγκη έκδοσης ευρωομολόγων για τον περιορισμό της βαθειάς ύφεσης που αναμένεται να προκαλέσει η πανδημία στην Ευρώπη φέτος και τη χρηματοδότησή της ανάκαμψης. Όμως, η Ολλανδία, η Γερμανία και αρκετές άλλες χώρες τάσσονται κατά της αμοιβαιοποίησης του χρέους και υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει ανάγκη δημιουργίας ευρωομολόγων τώρα, καθώς όλες οι χώρες της Ευρωζώνης μπορούν ακόμη να δανείζονται φθηνά από την αγορά και έχουν αρθεί οι περιορισμοί της ΕΕ όσον αφορά τα ελλείμματα λόγω της πανδημίας - ιδιαίτερα δε επειδή η σχετική διαδικασία θα πάρει χρόνια.

«Υπάρχει μεγάλο περιθώριο αλληλεγγύης με τα υπάρχοντα μέσα και θεσμούς. Πρέπει να αξιοποιήσουμε πλήρως τα εργαλεία αυτά και να αφήσουμε ανοικτό να κάνουμε περισσότερα. Ένα ισχυρό πακέτο διαμορφώνεται», δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.