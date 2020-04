Eurogroup: «Γκρίζος καπνός» έπειτα από ολονύχτιο θρίλερ - Έφτασαν «κοντά» σε συμφωνία, αλλά θα κριθεί... στην παράταση

Διακόπηκε για αύριο Πέμπτη, ύστερα από 16 ώρες σκληρών διαπραγματεύσεων, η κρίσιμη συνεδρίαση του Eurogroup με θέμα την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης από την πανδημία του κορωνοϊού. Οι μεγάλες διαφωνίες μεταξύ των χωρών του Βορρά και του Νότου δεν επέτρεψαν να επέλθει συμφωνία, με τον επικεφαλής του Eurogroup να αναγκάζεται να αναστείλει τη συνεδρίαση για αύριο. «Ήρθαμε κοντά σε μια συμφωνία, αλλά δεν καταλήξαμε ακόμη», τόνισε ο Μάριο Σεντένο.

«Μετά από 16 ώρες συζητήσεων, ήρθαμε κοντά σε μια συμφωνία, αλλά δεν καταλήξαμε ακόμη», αναφέρει σε μήνυμα του στο Twitter ο πρόεδρος του Eurogroup, Μάριο Σεντένο. Μάλιστα, αναφέρει ότι αναστέλλει τις εργασίες του Eurogroup, το οποίο θα συνεχίσει αύριο, Πέμπτη.

Ο πρόεδρος του Eurogroup σημειώνει πως «στόχος μου παραμένει ένα ισχυρό δίχτυ ασφαλείας της ΕΕ έναντι των επιπτώσεων του κορωνοϊού, για να προστατευτούν οι εργαζόμενοι, οι επιχειρήσεις και οι χώρες, καθώς και δέσμευση σε ένα μεγάλο σχέδιο ανάκαμψης».

«Υπάρχουν ακόμα διαφορές μεταξύ των κρατών - μελών της ευρωζώνης, παρά τη σημαντική πρόοδο, αλλά εκτιμάται ότι θα καλυφθούν έως αύριο» δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, για την ολονύκτια συνεδρίαση του Eurogroup που διακόπηκε για να συνεχιστεί αύριο, ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.

Οι διαφωνίες και τα «στρατόπεδα»

Η έκδοση κοινού ομολόγου (ευρώ-ομολόγου ή κορωνο–ομολόγου) έχει προκαλέσει έντονη διαμάχη εντός της ΕΕ. Βασικότερα προβλήματα στη συνεδρίαση ήταν οι εγγυήσεις του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας για τις χώρες που θα ήθελαν να χρησιμοποιήσουν τα κεφάλαιά του για την αντιμετώπιση της κρίσης, καθώς και οι αναφορές για κάποιου είδους αμοιβαιοποίησης του χρέους.

Η Ιταλία δεν φάνηκε να κάνει πίσω από το αίτημά της να υπάρξει αναφορά για ένα είδους ευρω-ομολογο, ενώ η Ολλανδία και η Γερμανία είχαν επιφυλάξεις. Η Ισπανία, η οποία μέχρι την τελευταία στιγμή είχε συναχθεί με την Ιταλία για την έκδοση κορωνο–ομολόγου, αποφάσισε να αλλάξει γραμμή και να συνταχθεί με τη Γαλλία η οποία ζητεί, αν και όχι τόσο έντονα, τη δημιουργία ενός ad hoc ταμείου για τις δημόσιες δαπάνες που θα δικαιολογούνται σε κάθε περίπτωση από την κρίση του νέου ιού, φθάνοντας μέχρι και το 3% του ΑΕΠ της ΕΕ το οποίο θα μπορούσε να συγκεντρώσει τα απαραίτητα κεφάλαια μέσω ενός φορέα ειδικού σκοπού (special purpose vehicle – SPV)και στη συνέχεια θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από την Κεντρική Κεντρική Τράπεζα.

Ο υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας Μπρούνο Λε Μερ ανακοίνωσε ότι μαζί με τον Γερμανό ομόλογό του Όλαφ Σόλτς καλούν όλα τα κράτη-μέλη να ανταποκριθούν στις εξαιρετικές προκλήσεις για την επίτευξη μιας συμφωνίας.

Εκτός από τις συνεχείς διακοπές της συνεδρίασης του Eurogroup, ένα άλλο στοιχείο που αποτύπωσε την ένταση που επικρατεί στους κόλπους της ΕΕ σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης του κορωνοϊού ήταν και η παραίτηση του επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας καθηγητή Μάουρο Φεράρι.

Το χρονικό του ολονύχτιου θρίλερ

Το «ναυάγιο» στις διαπραγματεύσεις των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης είχε διαφανεί από νωρίς, καθώς η συνεδρίαση διεκόπη και δόθηκαν τρεις διαδοχικές αναβολές για τη συνέχισή της. Μάλιστα, είχε ανακοινωθεί πως σήμερα το πρωί στις 11:00 (ώρα Ελλάδας) θα γινόταν η καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, η οποία τελικά ακυρώθηκε.

Με ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Twitter, o εκπρόσωπος του προέδρου του Eurogroup Λουίς Ρέγκο ότι ο πρώτος γύρος της συνεδρίασης, μέσω τηλεδιάσκεψης, του Eurogroup ολοκληρώθηκε και ότι θα γινόταν διάλειμμα μίας ώρας.

«Ολοκληρώσαμε τον πρώτο γύρο του σημερινού Eurogroup. Μία ώρα διάλειμμα. Θα συνεχίσουμε…» ανακοίνωσε μέσω twitter o εκπρόσωπος του Σεντένο.

Στη συνέχεια, με νέα ανάρτησή του πριν από δύο ώρες ενημέρωσε ότι «χρειάζεται περαιτέρω δουλειά» και ότι η σύνοδος θα άρχιζε ξανά στις 10 το βράδυ (ώρα Ελλάδας).

«Χρειάζεται περισσότερη δουλειά. Θα ξεκινήσουμε στις 9 ώρα Βρυξελλών (10 ώρα Ελλάδος)».

Λίγο μετά τις 11 (ώρα Ελλάδας) ακολούθησε και τρίτη ανάρτησή του, ότι «στόχος είναι τώρα να αρχίσει ξανά στις 23 ώρα Βρυξελλών (12 τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας)», προσθέτοντας: «Εργαζόμαστε σκληρά για να καταλήξουμε σε μία συμφωνία».

Η τελευταία του ανάρτηση για απόψε ανέφερε ότι το Eurogroup βρίσκεται σε «καλό δρόμο» για να καταλήξει σε συμφωνία όσον αφορά το πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού αλλά «δεν έχει φθάσει ακόμη» στην επίτευξή της. «Η δουλειά για μια φιλόδοξη οικονομική πολιτική της ΕΕ σε αντίδραση στην COVID-19 είναι σε καλό δρόμο, αλλά δεν έχουμε φτάσει ακόμη εκεί. Η συνέντευξη Τύπου μεταφέρθηκε στις 10:00 ώρα Βρυξελλών (11:00 ώρα Ελλάδας). Καληνύχτα», ανέφερε σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ο εκπρόσωπος του προέδρου του Eurogroup.

Λίγο μετά τις 9 (ώρα Ελλάδας), έγραψε στο Twitter πως η συνέντευξη Τύπου ακυρώθηκε και πως η συνεδρίαση θα συνεχιστεί αύριο.