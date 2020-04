Eurogroup: Καθυστερήσεις επί καθυστερήσεων και μήνυμα Σεντένο - «Δεν υπάρχουν ταξιδιώτες πρώτης θέσης»

Οι κυβερνήσεις της ΕΕ ενίσχυσαν σήμερα την πίεση στην Ολλανδία να ξεμπλοκάρει την οικονομική στήριξη ύψους μισού τρισ. ευρώ για την αντιμετώπιση του αντίκτυπου του κορωνοϊού, με την Ιταλία να δηλώνει ότι διακυβεύεται το μέλλον της ΕΕ. Το eurogroup που θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο χαρακτηριστικά είναι τα όσα δήλωσε ο πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζ. Κόντε. «Είναι μία μεγάλη υπαρξιακή πρόκληση της Ευρώπης», τόνισε ο Ιταλός πρωθυπουργός στο BBC.

Η τηλεδιάσκεψη μετατέθηκε αρχικά για τις 19:00 ώρα Ελλάδας και έπειτα για τις 20:00, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Μάριο Σεντένο, καθώς συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις. Ωστόσο, η συνεδρίαση δεν ξεκίνησε, χωρίς να δοθούν περαιτέρω διευκρινίσεις.

Σε νεότερη ανάρτησή του, ο κ. Σεντένο δηλώνει ότι βρισκόμαστε «πολύ κοντά σε συμφωνία. Πιστεύω, ότι αυτή τη φορά όλοι θα αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων και θα δείξουμε το απαραίτητο πνεύμα συμβιβασμού που είναι ο θεμέλιος λίθος της ένωσής μας».

We are very close to an agreement. I trust - I still trust - that this time we will ALL rise to the occasion. And show the necessary spirit of compromise, which is the bedrock of our Union #Eurogroup #COVIDー19 pic.twitter.com/C6TVYSbIET