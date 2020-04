Διεθνή ΜΜΕ: Επετεύχθη συμφωνία στο Eurogroup – Τι περιλαμβάνει – Σε εξέλιξη η κρίσιμη συνεδρίαση

Για επίτευξη συμφωνίας στο Eurogroup αναφορικά με την απάντηση της ΕΕ στην κρίση του κορωνοϊού κάνουν λόγο διεθνή ΜΜΕ. Η συνεδρίαση ξεκίνησε στις 22:30 το βράδυ έπειτα από διαρκείς καθυστερήσεις.

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής της Ιρλανδικής τηλεόρασης στα Βρυξέλλες, οι ΥΠΟΙΚ της ευρωζώνης συμφώνησαν στα εξής: Για το ρόλο του ESM στην κρίση, για το πακέτο SURE της Κομισιόν, καθώς επίσης για τη συμμετοχή στο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Επίσης συμφωνήθηκε να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για ένα ταμείο ανάπτυξης [περισσότερες λεπτομέρειες θα αποφασίσουν οι ηγέτες της ΕΕ].

Breaking: EU finance ministers have reached agreement on a European rescue plan. The ESM element has been agreed, the European Commission's SURE package, mobilising up to 100bn has been agreed, + the EIB pan European guarantee scheme has been agreed. Netherlands on board: source

Ο δημοσιογράφος των Financial Times Σαμ Φλέμινγκ επικαλούμενος πολλαπλές πηγές, ανέφερε στο Twitter πως Ιταλία και Ολλανδία βρίσκονται κοντά σε συμβιβασμό.

Things are moving in a positive direction among a subset of Eurogroup countries including the Netherlands and Italy according to multiple sources. We now need to see how the possible compromise flies with the broader Eurogroup