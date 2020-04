Ιστορική κατρακύλα: Κάτω από τα… μηδέν δολάρια η τιμή του αμερικανικού πετρελαίου

Σε ιστορικό χαμηλό κινείται η τιμή του αμερικανικού αργού πετρελαίου καθώς η άνευ προηγουμένου οικονομική και κοινωνική αναταραχή που έχει προκαλέσει η κρίση του κορωνοϊού οδήγησε τους επενδυτές σε μια απελπισμένη προσπάθεια να αποφύγουν την παραλαβή φορτίων.

Ειδικότερα, το αργό παραδόσεως Μαΐου σημειώνει βουτιά άνω του 150% τη Δευτέρα κάτι που σημαίνει ότι θα πρέπει να πληρώσεις ένα άλλο μέρος για να πάρει το πετρέλαιο που έχεις στα χέρια σου.

Ειδικότερα, το WTI στο χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης έκλεισε στα -37,63 δολάρια το βαρέλι. Σημειώνεται ότι το συμβόλαιο λήγει με την ολοκλήρωση των κανονικών συναλλαγών αύριο.

BREAKING: US oil prices have turned negative, meaning that some producers are paying customers to take oil off their hands. https://t.co/tDyNX8uN1T